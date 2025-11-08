Pattinaggio artistico: Sakamoto incanta e stravince l’NHK Trophy, ottava Anna Pezzetta

Una poesia chiamata Kaori Sakamoto. L’atleta giapponese ha inondato di meraviglia il Towa Pharmaceutical RACTAB Dome di Osaka vincendo con ampissimo margine l’NHK Trophy 2025, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Prestazione eccezionale per la padrona di casa che, per l’ultima volta in carriera nell’iconico appuntamento nipponico della competizione itinerante (ha già annunciato il ritiro al termine di questa stagione), si è concessa un libero senza alcuna sbavatura di rilievo con cui ha conquistato il miglior overall segnato fino a questo momento nella stagione olimpica in corso.

Sulle note di Edith Piaf la nativa di Kobe ha presentato con maestria elementi tecnici di enorme qualità, snocciolando nello specifico sette salti tripli e due doppi axel, la maggior parte di questi valutati con un QOE elevato. Nota di merito in tal senso per uno dei piatti forti della casa, l’axel inaugurale, oltre che un triplo salchow leggero, scorrevole, rapido. Pur perdendo briciole per una chiamata sul quarto nel triplo toeloop agganciato al triplo flip, la giapponese è arrivata fino a quota 150.13 (76.74, 73.39) per 227.18, migliorando di pochi soli dieci centesimi l’overall messo a referto da Ami Nakai nell’evento di Angers.

A ventisette lunghezze di distanza si è accomodata al posto d’onore la kazaka Sofia Samodelkina, brava a difendere il podio lasciando poco o niente sul piatto con un free da 132.25 (66.64, 66.50) per 200.00. Non può che essere soddisfatta poi la belga Loena Hendrickx che, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, si è attestata in rimonta al terzo posto con 136.52 (68.60, 67.92) per 198.97. Da menzionare poi una redaviva Young You. La sudcoreana ha infatti sfiorato la top 3 realizzando il secondo libero con 131.16 (68.71, 62.46) per 198.82.

Si ferma all’ottavo posto invece Anna Pezzetta che, malgrado alcune difficoltà eseguite benissimo (vedi lo spaziale triplo flip iniziale e la sequenza triplo lutz/doppio axel), è rimasta attardata a causa di alcuni errori palesatisi nei due triplo salchow e nel loop, ruotato solo doppio; fattore che ha inchiodato il suo score a 112.40 (52.32, 60.08) per 173.75. Il Grand Prix proseguirà la prossima settimana con Skate America, prova in cui saranno della partita Daniel Grassl, Nikolaj Memola, Corey Circelli e Lara Naki Gutmann.