Pattinaggio artistico: Rizzo settimo dopo lo short all’NHK Trophy, bel duello tra Kagiyama e Sato

Comincia con un settimo posto l’avventura di Matteo Rizzo all’NHK Trophy 2025, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso la città di Osaka. L’azzurro si è reso artefice di uno short molto depotenziato in termini di contenuto tecnico, accontentandosi di un punteggio sotto gli 80 punti.

L’atleta seguito dal team guidato da Deborah Sacchi precisamente ha ruotato solo triplo il toeloop inserito come elemento singolo, per poi salvare il triplo lutz agganciandolo in qualche modo al doppio lutz e atterrare il triplo axel in zona bonus, serie di difficoltà con cui non è andato oltre quota 76.11 (36.47, 39.64).

Splendida la lotta al vertice, con una doppietta tutta giapponese siglata da Yuma “Piuma” Kagiyama e Shun Sato, dove a fare la differenza è stata la superiorità del primo nelle components, anche se è opportuno rimarcare che il Vice Campione Olimpico in carica ha compiuto un passaggio a vuoto in una trottola. Ottimo invece il parterre dei salti, composto dalla catena quadruplo toeloop/triplo toeloop, dal quadrplo salchow e il triplo axel, stampando 98.58 (53.79, 44.79).

Ottimi segnali di continuità invece da Sato, il quale dopo un quadruplo lutz sul quarto ha realizzato quadruplo toeloop/triplo toeloop e il triplo axel, guadagnando così 96.67 (53.67, 43.00). Sopra quota 91.60 (49.15, 42.45) invece il sudcoreano Juhnwan Cha, oggi in particolare forma.

Da menzionare anche Gabriele Frangipani, rimasto attardato all’undicesimo posto con 64.78 (30.00, 36.78) a causa di una caduta nella combinazione, di un quadruplo toeloop falloso e per una trottola realizzata con qualche patema.