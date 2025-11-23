Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Piredda seconda alla Warsaw Cup, settima Pezzetta

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 minuti fa

il

Si conclude con un prezioso piazzamento in top 3 in chiave Italia la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico andata in archivio presso la COS Torwar II dell’omonima capitale polacca. Nella gara individuale femminile infatti Marina Piredda ha raccolto una splendida seconda posizione ritoccando il suo primato stagionale. 

Buona giornata per la nativa di Cavalese, già seconda dopo lo short e brava difendere la casella presentando un free contrassegnato da quattro tripli e sei doppi, lasciando qualcosa sul piatto in un triplo flip redarguito con il filo d’ingresso errato e con un salchow ruotato doppio anziché triplo.

In virtù di quanto fatto l’azzurra ha raccolto 109.50 (53.50, 56.20), totalizzando dunque 172.05, tredici punti meno rispetto alla canadese Sara-Maude Dupuis, trionfatrice con 19.43 (60.96, 58.47) per 185.66 precedendo la norvegese Mia Risa Gomez, terza con 108.15 (59.36, 49.79) per 161.96 beffando la nostra Sarina Joos, alla fine quarta con 104.23 (52.03, 52.20) per 159.22 a causa di una prestazione viziata da alcune sbavature.

Più indietro invece Anna Pezzetta, rimasta attardata al settimo posto dopo un libero viziato, tra le altre cose, da due cadute nel triplo loop e nel triplo salchow, con cui si è fermata a 95.87 (44.33, 53.54) per 155.43.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sara-Maude DUPUIS
CAN
185.66 1 1
2 Marina PIREDDA
ITA
172.05 2 2
3 Mia RISA GOMEZ
NOR
161.96 6 3
4 Sarina JOOS
ITA
159.22 4 4
5 Meda VARIAKOJYTE
LTU
157.17 7 5
6 Kristina LISOVSKAJA
EST
156.60 5 6
7 Anna PEZZETTA
ITA
155.43 3 11
8 Jogaile AGLINSKYTE
LTU
151.85 8 8
9 Laura SZCZESNA
POL
149.38 10 9
10 Stefania YAKOVLEVA
CYP
148.85 11 10
11 Niki WORIES
NED
148.25 12 7
12 Aleksandra GOLOVKINA-DOLINSKE
LTU
141.49 9 13
13 Karolina BIALAS
POL
135.21 17 12
14 Anna Elizabeth GREKUL
GER
125.81 13 15
15 Sarah Marie PESCH
GER
125.44 20 14
16 Weronika FERLIN
POL
123.86 15 18
17 Nela SNEBERGEROVA
CZE
123.81 16 17
18 Minja PELTONEN
FIN
123.30 14 20
19 Taisiia SPESIVTSEVA
UKR
122.67 18 16
20 Oona OUNASVUORI
FIN
118.65 19 21
21 Marietta ATKINS
POL
115.69 21 22
22 Jade HOVINE
BEL
114.57 23 19
23 Adela VALLOVA
CZE
98.51 25 23
24 Julia FENNELL
ISR
90.77 24 24
25 Magdalena ZAWADZKA
POL
87.19 22 26
26 Martaliis KUSLAP
EST
85.72 26 25

 

Argomenti correlati:
Exit mobile version