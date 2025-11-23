Pattinaggio artistico: Piredda seconda alla Warsaw Cup, settima Pezzetta

Si conclude con un prezioso piazzamento in top 3 in chiave Italia la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico andata in archivio presso la COS Torwar II dell’omonima capitale polacca. Nella gara individuale femminile infatti Marina Piredda ha raccolto una splendida seconda posizione ritoccando il suo primato stagionale.

Buona giornata per la nativa di Cavalese, già seconda dopo lo short e brava difendere la casella presentando un free contrassegnato da quattro tripli e sei doppi, lasciando qualcosa sul piatto in un triplo flip redarguito con il filo d’ingresso errato e con un salchow ruotato doppio anziché triplo.

In virtù di quanto fatto l’azzurra ha raccolto 109.50 (53.50, 56.20), totalizzando dunque 172.05, tredici punti meno rispetto alla canadese Sara-Maude Dupuis, trionfatrice con 19.43 (60.96, 58.47) per 185.66 precedendo la norvegese Mia Risa Gomez, terza con 108.15 (59.36, 49.79) per 161.96 beffando la nostra Sarina Joos, alla fine quarta con 104.23 (52.03, 52.20) per 159.22 a causa di una prestazione viziata da alcune sbavature.

Più indietro invece Anna Pezzetta, rimasta attardata al settimo posto dopo un libero viziato, tra le altre cose, da due cadute nel triplo loop e nel triplo salchow, con cui si è fermata a 95.87 (44.33, 53.54) per 155.43.