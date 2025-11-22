Pattinaggio artistico, Mone Chiba vince il Finlandia Trophy. Sorpasso di classe nel free program

Mone Chiba ha vinto il Finlandia Trophy, ultima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistica prima delle finali. La giapponese ha prevalso sul ghiaccio di Helsinki con il punteggio di 217.22, ribaltando la situazione dopo lo short program di ieri: l’asiatica era seconda a metà gara, ma con una perfetta interpretazione del programma libero ha operato il sorpasso ai danni della statunitense Amber Glenn.

La 20enne nativa di Sendai ha trionfato con il riscontro di 217.22, fermandosi a un solo centesimo dal suo personale siglato tre settimane fa al trionfale Skate Canada. Secondo successo stagionale nel Grand Prix per il bronzo iridato in carica, che oggi si è ben esibita sulle note di A Thousand Times Goodnight, Kissing You e I’m Kissing You, venendo valutata in 144.43 (74.43 per la parte tecnica e 69.90 per i components) e infliggendo così un distacco di sei punti e mezzo di distacco all’americana, oggi fermatasi a 137.69 e seconda nella generale con 213.41.

La giapponese Rino Matsuike ha confezionato una spettacolare rimonta e dal sesto posto di ieri è risalita fino al terzo gradino del podio (193.21). La 21enne nativa di Nagoya ha sensibilmente migliorato la sesta piazza della Cup of China, lasciandosi alle spalle la statunitense Bradie Tennell (190.38), la canadese Madeline Schizas (188.60, scivolata di due gradini dopo ieri), la finlandese Iida Karhunen (180.17) e la giapponese Rion Sumiyoshi (178.26).