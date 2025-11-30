Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo secondo alla Tallinn Cup

Matteo Rizzo ha conquistato un bel secondo posto alla Tallinn Cup, prova valida per le ISU Challenger Series di pattinaggio artistico (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza dopo il Grand Prix). L’azzurro ha concluso la propria fatica sul ghiaccio della capitale estone con il punteggio complessivo di 231.45, siglando il miglior riscontro nel free program (153.22) e chiudendo la gara tra i padroni di casa Aleksandr Selevko (237.67) e Arlet Levandi (228.52), mentre Corey Circelli ha terminato in settima posizione (212.41).

Da annotare il successo a livello juniores dei danzatori Zoe Bianchi e Pietro Basile, capaci di prevalere con 153.95 davanti agli svizzeri Seraina Tscharner/Laurin Wiederkehr e agli spagnoli Lara Sundberg/Hector Gonzalez Elvira.

Tornando ai seniores, settimo posto per Chiara Minighini (164.55) e decima piazza per Elena Agostinelli (148.62), Victoria Manni/Carlo Röthlisberger settimi nella danza (171.43), Laura Finelli/Massimiliano Bucciarelli dodicesimi tra le coppie (150.54), dove Carlotta Argentieri/Francesco Riva hanno terminato quindicesimi (139.65).