Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, le prime informazioni sui Campionati Italiani. Date e sede
La prima parte della stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico si sta avvicinando alla sua naturale conclusione. Dopo il Finlandia Trophy, ultima tappa del Grand Prix prevista questo fine settimana e le Finali della competizione itinerante pianificate nella prima settimana di dicembre, comincerà il valzer dei Campionati Nazionali.
Per ciò che concerne il nostro Paese, i Campionati Italiani Assoluti si svolgeranno dal 17 al 20 dicembre presso l’IceLab Arena di Bergamo, con un programma che comprenderà la categorie Junior e Senior di tutte e quattro le specialità.
Sarà una competizione particolarmente tesa, complice non solo gli imminenti Giochi di Milano Cortina 2026, grande ambizione di tanti, ma anche una competizione interna sempre più fitta quanto entusiasmante, specie nelle coppie, nell’individuale maschile e in quello femminile.
Dopo gli Assoluti, ci si concentrerà invece sui Campionati Europei, programmati nel Regno Unito, precisamente presso l’Utilita Arena di Sheffield dal 13 al 18 gennaio. L’evento precederà le Olimpiadi. Mentre a marzo si disputeranno i Mondiali, programmati a Praga dal 23 al 29 marzo.