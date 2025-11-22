Pattinaggio artistico: Hase-Volodin un po’ contratti vincono il Finlandia Trophy, indietro Ghilardi-Ambrosini

Arriva il primo responso dall’Ice Hall di Helsinki, impianto sportivo che ospita questa settimana il Finlandia Trophy 2025, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Nelle coppie infatti i grandi favoriti del lotto Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono imposti sulla concorrenza, seppur non brillando particolarmente.

Gli atleti tedeschi sono apparsi, un po’ come successo nelle prove affrontate in precedenza, un po’ troppo contratti e non particolarmente veloci, soprattuto nell’ultima sezione del free program. Solo uno però il passaggio a vuoto grave, ovvero un triplo salchow in parallelo eseguito con caduta, a cui si aggiunge anche una realizzazione fallosa della trottola d’insieme.

Portando a casa il resto delle difficoltà, i teutonici si sono dovuti accontentare di 136.48 (69.39, 68.09) per 206.88, appena un punto in più dei sorprendenti statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, secondi con 135.30 (69.01, 66.29 205.48) e per la prima volta sopra quota 200 in carriera, come attesta lo score di 205.49. Terzi invece, ed è un risultato che pesa in ottica finale, i connazionali Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, con il punteggio di 128.85 (63.25, 65.60) per 199.09.

Prestazione complicata infine per gli azzurri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, alle prese con due errori negli elementi di salto, sia quelli in parallelo che lanciati, fattore che ha frenato il loro tentativo di rimonta chiudendo i giochi al settimo posto con 105.39 (47.69, 57.70) per 167.88.

In virtù dei risultati nel corso delle cinque tappe, a partecipare alla Finali di Nagoya saranno Riku Miura-Ryuichi Kihara (Giappone), Sara Conti-Niccolò Macii (Italia), Minerva Fabienne Gase-Nikita Volodin (Germania), Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (Georgia), Deanna Stellato Dudek-Maxime Deshamps (Canada) e Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko (Ungheria).