Pattinaggio artistico: Grassl insegue il podio dopo lo short a Skate America, Metelkina-Berulava fanno paura

Comincia con un quarto posto l’avventura di Daniel Grassl a Skate America, quinto nonché penultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena presso l’Herb Brooks Arena di Lake Placid. Un errore in particolare ha rallentato la corsa dell’altoatesino, comunque ancora in corsa per poter strappare un piazzamento sul podio, al momento distante sei punti.

Nello specifico l’atleta seguito da Edoardo De Bernardis ha pagato dazio nel quadruplo lutz, arrivato con una mano sul ghiaccio e con step out. Successivamente l’atleta non ha inserito come di consueto un secondo quadruplo, optando per la combinazione triplo loop/triplo toeloop. Atterrando invece un ottimo triplo axel in zona bonus l’azzurro si è dovuto accontentare di 83.68 (42.82, 40.86), punteggio da cui dovrà ripartire per sferrare l’attacco verso la top 3.

Al momento, il più vicino risulta essere il Vice Campione del Mondo Mikhail Shaidorov, leggermente falloso nella catena quadruplo lutz/triplo toelooop, arrivata sul quarto, e curiosamente in tutte e tre le trottole presenti nel layout; il suo score è di 89.67 (49.41, 40.96). Al vertice invece sono presenti due pattinatori competitivi, ma di solito non particolarmente costanti. Stiamo parlando del giapponese Kazuki Tomono, leader con 95.77 (52.69, 43.08) con un corto impreziosito dal quadruplo toelooop agganciato al triplo toeloop, dal quadruplo salchow e dal triplo axel, oltre che del francese Kevin Aymoz, secondo con 93.56 (48.64, 44.92) grazie ad una prestazione pulita ornata da un solo quadruplo, il toeloop, eseguito in catena co il triplo toelooop.

Una caduta nel quadruplo flip e un quadruplo lutz sporco posto in combinazione con il doppio toteloop ha dato una frenata alla rincorsa di Nikolaj Memola, solo ottavo con 75.61 (39.27, 37.34). Dodicesimo invece Corey Circelli con 61.99 (28.41, 33.58).

Nelle coppie d’artistico fanno sempre più paura i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, bravissimi a stampare una prova senza errore alcuno con cui si sono portati fino a quota 78.83 (44.44, 34.39) rifilando quattro lunghezze ai nipponici Campioni del Mondo in carica Riku Miura-Ryuichi Kihara, secondi con 74.42 (39.17 e 35.25) a causa di un passaggio a vuoto nel toeloop in parallelo, ruotato solo doppio anziché triplo. A distanza siderale si sono infine accomodati i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel con 68.26 (37.81, 30.45).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE