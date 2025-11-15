Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Grassl insegue il podio dopo lo short a Skate America, Metelkina-Berulava fanno paura

30 minuti fa

Daniel Grassl/ IPA Sport

Comincia con un quarto posto l’avventura di Daniel Grassl a Skate America, quinto nonché penultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena presso l’Herb Brooks Arena di Lake Placid. Un errore in particolare ha rallentato la corsa dell’altoatesino, comunque ancora in corsa per poter strappare un piazzamento sul podio, al momento distante sei punti.

Nello specifico l’atleta seguito da Edoardo De Bernardis ha pagato dazio nel quadruplo lutz, arrivato con una mano sul ghiaccio e con step out. Successivamente l’atleta non ha inserito come di consueto un secondo quadruplo, optando per la combinazione triplo loop/triplo toeloop. Atterrando invece un ottimo triplo axel in zona bonus l’azzurro si è dovuto accontentare di 83.68 (42.82, 40.86), punteggio da cui dovrà ripartire per sferrare l’attacco verso la top 3.

Al momento, il più vicino risulta essere il Vice Campione del Mondo Mikhail Shaidorov, leggermente falloso nella catena quadruplo lutz/triplo toelooop, arrivata sul quarto, e curiosamente in tutte e tre le trottole presenti nel layout; il suo score è di 89.67 (49.41, 40.96). Al vertice invece sono presenti due pattinatori competitivi, ma di solito non particolarmente costanti. Stiamo parlando del giapponese Kazuki Tomono, leader con 95.77 (52.69, 43.08) con un corto impreziosito dal quadruplo toelooop agganciato al triplo toeloop, dal quadruplo salchow e dal triplo axel, oltre che del francese Kevin Aymoz, secondo con 93.56 (48.64, 44.92) grazie ad una prestazione pulita ornata da un solo quadruplo, il toeloop, eseguito in catena co il triplo toelooop.

Una caduta nel quadruplo flip e un quadruplo lutz sporco posto in combinazione con il doppio toteloop ha dato una frenata alla rincorsa di Nikolaj Memola, solo ottavo con 75.61 (39.27, 37.34). Dodicesimo invece Corey Circelli con 61.99 (28.41, 33.58).

Nelle coppie d’artistico fanno sempre più paura i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, bravissimi a stampare una prova senza errore alcuno con cui si sono portati fino a quota 78.83 (44.44, 34.39) rifilando quattro lunghezze ai nipponici Campioni del Mondo in carica Riku Miura-Ryuichi Kihara, secondi con 74.42 (39.17 e 35.25) a causa di un passaggio a vuoto nel toeloop in parallelo, ruotato solo doppio anziché triplo. A distanza siderale si sono infine accomodati i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel con 68.26 (37.81, 30.45). 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kazuki TOMONO
JPN
95.77 1
2 Kevin AYMOZ
FRA
93.56 2
3 Mikhail SHAIDOROV
KAZ
89.67 3
4 Daniel GRASSL
ITA
83.68 4
5 Jason BROWN
USA
82.69 5
6 Tatsuya TSUBOI
JPN
77.68 6
7 Vladimir LITVINTSEV
AZE
75.87 7
8 Nikolaj MEMOLA
ITA
75.61 8
9 Liam KAPEIKIS
USA
74.28 9
10 Luc ECONOMIDES
FRA
71.98 10
11 Daiwei DAI
CHN
64.98 11
12 Corey CIRCELLI
ITA
61.99 12

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA
GEO
78.83 1
2 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA
JPN
74.42 2
3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL
GER
68.26 3
4 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN
ARM
64.74 4
5 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE
USA
61.51 5
6 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER
CAN
61.29 6
7 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ
USA
56.85 7
8 Olivia FLORES / Luke WANG
USA
55.83 8
