Pattinaggio artistico: Frangipani rinuncia al libero della Warsaw Cup. La motivazione

Si ferma Gabriele Frangipani. l’azzurro non prenderà parte al programma libero valido per la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series a causa da un problema alla schiena rimediato dopo lo short program.

Il nativo di Pisa come sappiamo si è reso artefice di un corto decisamente problematico in Polonia, terminato in diciannovesima posizione e contrassegnato da una brutta caduta sul quadruplo toeloop e da altre imprecisioni. Poi, nel post gara, il nome del pattinatore non è stato inserito nell’ordine di discesa in pista del free program.

A spiegare quanto successo è stato il diretto interessato che, in una storia su Instagram, ha spiegato l’accaduto: “In tanti mi state chiedendo come mai non sono nell’ordine di entrata del free qui a Varsavia – ha detto Frangipani – Mi sono ritirato per un problema alla schiena. Già oggi farò alcuni controlli per capire se non è niente di serio e tornerò a casa per fare alcune terapie”.

Gabriele Frangipani è reduce da un periodo duro, dove ha collezionato un undicesimo ed un dodicesimo posto alle tappe del Grand Prix De France e dell’NHK Trophy.