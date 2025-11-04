Pattinaggio artistico: Conti-Macii vanno a caccia delle Finals all’NHK Trophy. Nuovo scontro con Sui-Han

Obiettivo Finals. Sale la tensione intorno a Sara Conti-Niccolò Macii, coppia che prenderà parte questo fine settimana in quel di Osaka all’NHK Trophy 2025, tappa numero quattro del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico con un’ambizione chiara: vincere e staccare matematicamente il pass per l’atto finale, in scena sempre in Giappone, ma a Nagoya, nel mese di novembre.

Il binomio azzurro è reduce dalla consitente performance della Cup Of China, dove si sono piazzati al secondo posto cedendo il passo solo ai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e ottenendo l’ottimo punteggio totale di 209.88. Uno score, è doveroso dirlo, depotenziato da alcune sbavature commesse tra short e libero.

Sì perché gli atleti di Barbara Luoni nella fattispecie hanno lasciato sul piatto qualcosa sugli elementi di salto, sporcando l’arrivo del triplo rittberger lanciato nel corto; sbavatura arrivata anche nel libero sia nel trplo salchow in parallelo che nei due lanciati (salchow e rittberger). Questo significa che, al netto della buona prestazione, i due atleti possono permettersi anche un margine di miglioramento evidente.

Ed è proprio questo che andranno a ricercare Sara e Niccolò in terra nipponica, chiamati a scontrarsi di nuovo con i Campioni Olimpici in carica cinesi Wenjing-Sui Cong Han, battuti e apparsi un po’ arrugginiti nella gara di casa ma decisamente motivati a prendersi il primo posto.

A prescindere da tutto, quello che dovranno ricercare i nostri portacolori sarà la continuità realizzativa, aspetto fondamentale in un parterre di coppie in cui vige un precarissimo equilibrio, in cui basta il minimo errore a determinare un singolo piazzamento. Oltre ai detentori del titolo a cinque cerchi, i fari saranno inoltre puntati sugli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, terzi al Grand Prix De France. Più indietro il resto della truppa.