Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise non parteciperanno a Skate America 2025

Purtroppo era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma. La coppia formata da Lucrezia Beccari e Matteo Gaurise non prenderà parte a Skate America, quinto appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena la prossima settimana a Lake Placid. La notizia è arrivata indirettamente nelle scorse ore dai documenti ufficiali della Federazione Internazionale, aggiornati senza il nominativo del team azzurro.

Il binomio che ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei del 2024 ha cominciato ad accusare qualche difficoltà nel contesto della Cup Of China quando, al termine dello short, non è sceso sul ghiaccio per affrontare il free program a causa di alcuni problemi accusati dalla dama, reduce da un davvero lungo stop dovuto ad un infortunio al piede.

Malgrado non siano arrivate ulteriori aggiornamenti, è possibile che la situazione nel corso delle due settimane non sia migliorata e che lo staff medico, di concerto con quello tecnico, abbia deciso di tenere ancora a riposo la pattinatrice in attesa dei prossimi impegni.

Sono quindi due le defezioni in casa Italia per l’evento statunitense. Nelle scorse settimane infatti era stata già comunicata l’assenza dei Campioni del Mondo Junior Noemi Tali-Noah Lafornara, invitati a prendere parte alla gara della danza sul ghiaccio ma costretti al forfait in quanto in ripresa da un altro infortunio, stavolta subito dal cavaliere. A rappresentare il tricolore saranno comunque quattro pattinatori, tutti provenienti dalle categorie individuali: stiamo parlando di Lara Naki Gutmann, Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Corey Circelli.