Pattinaggio artistico: Amber Glenn si impone nello short al Finlandia Trophy

Si conclude nel segno di Amber Glenn lo short program femminile, penultima prova della giornata inaugurale del Finlandia Trophy 2025, sesto appuntamento del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana ad Helsinki.

Prestazione importante per la statunitense, autrice di uno short senza particolari sbavature composto dal triplo axel, dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop e dal triplo loop che gli ha consentito di guadagnare 75.72 (42.08, 33.64), precedendo di tre punti la giapponese Mone Chiba, seconda con 72.89 (38.31, 34.58) con un arrivo non perfetto dalla catena e una chiamata di filo d’entrata non chiaro nel triplo lutz

Terzo posto poi per la canadese Madeline Schizas, abile a stampare 65.16 (34.28, 30 88) e chiamata a difendersi in vista del segmento lungo dalla statunitense Bradie Tennell, quarta con 63.92 (31.53, 32.39) e soprattutto dalle giapponesi Rion Sumiyoshi, quinta con 61.42 (31.31, 31.11), e Rino Matsuike, sesta con 61.26 (30.29, 30.97).

In questo segmento non era presente alcuna atleta della Nazionale italiana.