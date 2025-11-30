Patrick Baumgartner torna sul podio: “Scelto i materiali giusti, infilati tra i tedeschi: qualcuno riesce a batterli!”

Giornata memorabile per l’Italia nel bob a 4: Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti sono saliti sul podio in Coppa del Mondo! Gli azzurri sono stati eccellenti sul budello di Igls, chiudendo al terzo post con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Francesco Friederich, capace di imporsi davanti al connazionale Johannes Lochner.

Il Bel Paese torna a gioire nel massimo circuito internazionale itinerante a due anni di distanza dal secondo posto conseguito il 19 novembre 2023 a Yanqing sempre da Baumgartner. Si tratta di un risultato incoraggiante dopo l’esordio non brillantissimo di settimane scorsa a Cortina d’Ampezzo, sulla pista che ospiterà le Olimpiadi Invernali tra poco più di due mesi.

Patrick Baumgartner ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Questo risultato significa che il lavoro che stiamo facendo porta i giusti frutti e porta una forte motivazione per proseguire. Oggi abbiamo scelto il materiale giusto e anche i pattini erano molto buoni, e nonostante qualche errorino in pista eravamo molto veloci. La mia guida complessiva è stata buona, ma so che posso fare ancora meglio. A metà pista ho fatto un più fatica, ma complessivamente sono contento“.

L’azzurro ha proseguito nella propria analisi: “Molto bello il fatto che ci siamo infilati fra i tedeschi, fa piacere anche agli altri equipaggi perché finalmente qualcuno riesce a batterli. Ormai possiamo competere con loro anche in spinta, siamo lì a centesimi e tutto è molto interessante. Ora bisogna continuare su questa via con tutta la squadra e trovare più continuità in discesa, in vista delle Olimpiadi dove si gareggerà su quattro manches e la continuità conterà molto. Nel due siamo lì vicini come pista, fatichiamo un po’ di più in spinta. Sulle piste tecniche possiamo dire la nostra“.

Il frenatore Lorenzo Billotti si è aggiunto: “Siamo stati competitivi per tutta la giornata, abbiamo fatto i personali in spinta quindi il progresso c’è stato. Questo ha permesso a Patrick a fare al meglio la sua parte e ottenere il risultato”. Grande entusiasmo anche da parte del DT Maurizio Oioli: “Un risultato che serve per la squadre, perché così si possono rendere conto di dove siamo. Sapevamo di valere questi risultati, ma abbiamo ancora un po’ di margine di crescita. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare al meglio all’appuntamento della stagione“.