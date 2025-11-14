Beach Volley
Partenza in salita per Scampoli/Bianchi al Mondiale di beach volley. Azzurre battute dalle giapponesi Reika/Shiba
Strada in salita per Giada Bianchi e Claudia Scampoli al Mondiale di beach volley ad Adelaide. Le azzurre hanno perso in due set la prima sfida contro le giapponesi Reika/Shiba, coppia che si è confermata di buon livello, ma che era sicuramente alla portata del binomio italiano.
Bianchi/Scampoli si sono illuse nella parte centrale del primo set di poter fare un sol boccone delle rivali, piazzando il break per il 12-8. La coppia giapponese, però, non si è persa d’animo e si è messa alla rincorsa delle italiane, usando le armi dei fondamentali di seconda linea. Il match è tornato in equilibrio a quota 15 e le giapponesi sono riuscite ad operare il sorpasso nel finale ed a chiudere a loro favore per 24-22 dopo quattro set ball annullati.
La partita vera è finita qui, perché le azzurre sono calate vistosamente in tutti i fondamentali nel secondo set, e dopo poco hanno smesso di crederci, atteggiamento oggettivamente preoccupante in vista dei prossimi impegni. Scampoli/Bianchi sono rimaste avanti fino al 12-11 del secondo parziale, e da lì in poi hanno conquistato la miseria di 2 punti contro i 10 delle giapponesi, che hanno vinto 21-14 ed hanno messo in ghiaccio la qualificazione alla seconda fase, mentre Scampoli/Bianchi si giocheranno tutto, o quasi, contro le messicane Torres/Gutierrez, che questa sera sono state battute da Tina/Anastasija 2-0.
TORNEO MASCHILE
Pool A
14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hannibal/Llambías URU [48] 2-0 (21-17, 21-16)
14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier SUI [24] – Heidrich/Jordan SUI [25] 2-0 (21-18, 22-20)
15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Heidrich/Jordan SUI [25] 2-0 (21-18, 21-16)
15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier SUI [24] – Hannibal/Llambías URU [48]
16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan SUI [25] – Hannibal/Llambías URU [48]
16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Krattiger/Dillier SUI [24]
Pool B
14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen NOR [23] – Mol, M./Mol NOR [26] 2-0 (24-22, 21-15)
14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot NED [2] – Ryan/Schubert AUS [47] 2-0 (21-11, 21-10)
16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot NED [2] – Mol, M./Mol NOR [26]
16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen NOR [23] – Ryan/Schubert AUS [47]
17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot NED [2] – Mol, H./Berntsen NOR [23]
17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol NOR [26] – Ryan/Schubert AUS [47]
Pool C
14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig SWE [3] – Burnett/Hodges AUS [46] 2-0 (21-8, 21-15)
14-Nov 21:30 — George/Saymon BRA [22] – Andre/Renato BRA [27] 2-0 (21-17, 21-19)
15-Nov 14:00 — George/Saymon BRA [22] – Burnett/Hodges AUS [46]
15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig SWE [3] – Andre/Renato BRA [27]
16-Nov 17:00 — Andre/Renato BRA [27] – Burnett/Hodges AUS [46]
16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig SWE [3] – George/Saymon BRA [22]
Pool D
14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Mora/Lopez NCA [45] 2-0 (21-12, 21-10)
14-Nov 14:00 — Henning/Wüst GER [21] – Amieva/Bueno ARG [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)
15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Amieva/Bueno ARG [28]
15-Nov 21:00 — Henning/Wüst GER [21] – Mora/Lopez NCA [45]
17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Henning/Wüst GER [21]
17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno ARG [28] – Mora/Lopez NCA [45]
Pool E
14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak POL [5] – Wang Y. W./Du Hongjun CHN [44] 2-0 (21-11, 21-19)
14-Nov 15:00 — Pfretzschner/Winter GER [20] – Dressler/Waller AUT [29] 2-0 (21-19, 21-19)
16-Nov 09:00 — Pfretzschner/Winter GER [20] – Wang Y. W./Du Hongjun CHN [44]
16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak POL [5] – Dressler/Waller AUT [29]
17-Nov 16:00 — Dressler/Waller AUT [29] – Wang Y. W./Du Hongjun CHN [44]
17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak POL [5] – Pfretzschner/Winter GER [20]
Pool F
14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo CUB [6] – Dao/Tohouegnon BEN [43] 2-0 (21-11, 21-6)
14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos POR [19] – Fuller/O’Dea B. NZL [30] 2-0 (24-22, 21-18)
16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo CUB [6] – Fuller/O’Dea B. NZL [30]
16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos POR [19] – Dao/Tohouegnon BEN [43]
17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea B. NZL [30] – Dao/Tohouegnon BEN [43]
17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo CUB [6] – Pedrosa/Campos POR [19]
Pool G
14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat FRA [18] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)
14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [7] – Hood/Merritt AUS [42] 2-0 (21-15, 21-8)
15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat FRA [18] – Hood/Merritt AUS [42]
15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [31]
17-Nov 18:00 — Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [31] – Hood/Merritt AUS [42]
17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [7] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [18]
Pool H
15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner CZE [8] – Kotoka/Samani TOG [41] 2-0 (21-?) (manca punteggio ufficiale)
15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots LAT [17] – Partain/Benesh USA [32]
16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner CZE [8] – Partain/Benesh USA [32]
16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots LAT [17] – Kotoka/Samani TOG [41]
17-Nov 12:00 — Partain/Benesh USA [32] – Kotoka/Samani TOG [41]
17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner CZE [8] – Plavins/Fokerots LAT [17]
Pool I
14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw USA [9] – Potts/Pearse AUS [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)
14-Nov 18:00 — Evans/Budinger USA [16] – Penninga/Immers NED [33] 2-0 (21-16, 21-19)
15-Nov 15:00 — Evans/Budinger USA [16] – Potts/Pearse AUS [40]
15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw USA [9] – Penninga/Immers NED [33]
17-Nov 12:00 — Penninga/Immers NED [33] – Potts/Pearse AUS [40]
17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw USA [9] – Evans/Budinger USA [16]
Pool J
15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger T. AUT [15] – Haussener/Friedli SUI [34]
15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed QAT [10] – Gomez/Veranes CUB [39]
16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed QAT [10] – Haussener/Friedli SUI [34]
16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger T. AUT [15] – Gomez/Veranes CUB [39]
17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli SUI [34] – Gomez/Veranes CUB [39]
17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed QAT [10] – Hammarberg/Berger T. AUT [15]
Pool K
15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler GER [14] – Schachter/Pickett CAN [35]
15-Nov 21:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [11] – Mondlane/Mungoi MOZ [38]
16-Nov 15:00 — Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [11] – Schachter/Pickett CAN [35]
16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler GER [14] – Mondlane/Mungoi MOZ [38]
17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett CAN [35] – Mondlane/Mungoi MOZ [38]
17-Nov 18:00 — Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [11] – Ehlers/Wickler GER [14]
Pool L
14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher AUS [12] – Iliyas/El Gharouti MAR [37] 2-0 (21-11, 21-12)
15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher AUS [12] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [36]
15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Iliyas/El Gharouti MAR [37]
16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher AUS [12] – Bassereau/Aye, C. FRA [13]
16-Nov 21:30 — Grimalt M./Grimalt E. CHI [36] – Iliyas/El Gharouti MAR [37]
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Gaona/Allcca (PER) [48] → 2-0 (21-19, 25-23)
14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Michelle/Corrales (PAR) [25] → 2-0 (21-17, 21-15)
15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Gaona/Allcca (PER) [48]
15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Michelle/Corrales (PAR) [25]
17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24]
17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales (PAR) [25] – Gaona/Allcca (PER) [48]
POOL B
14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Marwa/Nada (EGY) [47] → 2-0 (21-7, 21-8)
14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Konink/Poiesz (NED) [26] → 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)
15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Marwa/Nada (EGY) [47]
15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Konink/Poiesz (NED) [26]
17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Davidova/Khmil (UKR) [23]
17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz (NED) [26] – Marwa/Nada (EGY) [47]
POOL C
14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] → 2-0 (21-13, 21-18)
14-Nov 19:30 — Vitoria/Hegeile (BRA) [27] – van Driel/Bekhuis (NED) [22] → 2-0 (21-19, 21-16)
16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27]
16-Nov 11:00 — van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]
17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – van Driel/Bekhuis (NED) [22]
17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile (BRA) [27] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46]
POOL D
14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Placette/Richard (FRA) [28] → 2-0 (21-19, 22-20)
14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] → 2-0 (21-6, 21-9)
16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Placette/Richard (FRA) [28]
16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45]
17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Ittlinger/Grüne (GER) [21]
17-Nov 14:00 — Placette/Richard (FRA) [28] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45]
POOL E
15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-18, 23-21)
15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Shiba/Reika (JPN) [29] 0-2 (22-24, 14-21)
16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Torres/Gutierrez (MEX) [44]
16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Shiba/Reika (JPN) [29]
17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20]
17-Nov 16:00 — Shiba/Reika (JPN) [29] – Torres/Gutierrez (MEX) [44]
POOL F
14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Phillips/Mears (AUS) [43] → 2-0 (21-16, 21-19)
14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Okla/Lunio (POL) [30] → 2-0 (21-15, 21-15)
15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Phillips/Mears (AUS) [43]
15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Okla/Lunio (POL) [30]
16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19]
16-Nov 14:00 — Okla/Lunio (POL) [30] – Phillips/Mears (AUS) [43]
POOL G
14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Fleming/Fejes (AUS) [42] → 2-0 (21-19, 21-18)
14-Nov 16:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] → 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)
15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31]
15-Nov 17:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Fleming/Fejes (AUS) [42]
16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] – Fleming/Fejes (AUS) [42]
16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Dani/Tania (ESP) [18]
POOL H
15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Churin/Abdala (ARG) [41]
15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Gonzalez/Navas (PUR) [32]
16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Gonzalez/Navas (PUR) [32]
16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Churin/Abdala (ARG) [41]
17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Bock/Lippmann (GER) [17]
17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Churin/Abdala (ARG) [41]
POOL I
14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Polley/MacDonald (NZL) [33] → 2-0 (21-17, 21-13)
14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] → 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Polley/MacDonald (NZL) [33]
16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40]
17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40]
17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth (ITA) [9] – Donlin/Denaburg (USA) [16]
POOL J
15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Stam/Schoon (NED) [34]
16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Stam/Schoon (NED) [34]
16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Vieira/Chamereau (FRA) [15]
17-Nov 21:30 — Stam/Schoon (NED) [34] – Mahassine/Dina (MAR) [39]
POOL K
14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Paniagua/Payano (DOM) [38] → 2-0 (21-14, 21-12)
14-Nov 15:00 — Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Alchin/Johnson (AUS) [35] → 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 19:30 — Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Paniagua/Payano (DOM) [38]
15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Alchin/Johnson (AUS) [35]
17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson (AUS) [35] – Paniagua/Payano (DOM) [38]
17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Klinger D./Klinger R. (AUT) [14]
POOL L
14-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Paul/Kunst (GER) [36] → 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)
14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37] → 0-2 (15-21, 11-21)
15-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37]
15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Paul/Kunst (GER) [36]
16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Annique/Leona (SUI) [13]
16-Nov 20:30 — Paul/Kunst (GER) [36] – Yan X./X.Y. Xia (CHN) [37]