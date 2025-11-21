Paralimpiadi Los Angeles 2028, svelata l’anteprima del programma a 1000 giorni dal via

Il comitato organizzatore delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028 ha svelato l’anteprima del programma a 1000 giorni dall’inizio della rassegna, che vedrà svolgersi 260 eventi in 23 sport: saranno 13 i giorni in cui verranno assegnati titoli, dal 15 al 27 agosto inclusi.

La cerimonia d’apertura si terrà il 15 agosto 2028 al SoFi Stadium, mentre quella di chiusura andrà in scena il 27 agosto al Los Angeles Memorial Coliseum: le gare saranno spalmate su 294 sessioni, per garantire una maggiore copertura televisiva ed attrarre un pubblico più ampio rispetto alle precedenti edizioni.

Anche per quanto concerne le Paralimpiadi, vi saranno novità sostanziali nella distribuzione delle gare rispetto a Parigi 2024: nella giornata del 16 agosto cinque sport assegneranno medaglie, ovvero atletica leggera, scherma, tiro a segno, equitazione e ciclismo su pista.

Il 24 agosto a Long Beach il paraclimbing farà il suo debutto assoluto alle Paralimpiadi, mentre alcuni sport come il rugby in carrozzina e le bocce avranno inizio prima della cerimonia d’apertura, sin dal 13 agosto: Los Angeles ospiterà le Paralimpiadi per la prima volta, nonostante abbia già ospitato due volte le Olimpiadi.

Nell’ultima giornata di gare, invece, il 27 agosto, saranno incoronati i vincitori di blind football, maratona, badminton, arrampicata, powerlifting, sitting volley e basket. La fiamma paralimpica verrà poi spenta al Memorial Coliseum lo stesso giorno.