Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: alla Rai i diritti tv in esclusiva

Saranno in esclusiva Rai le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A comunicarlo l’ufficio stampa della tv di Stato stessa: dal 6 al 15 marzo, dunque, ci sarà la totale copertura in chiaro anche dell’evento che tradizionalmente le Olimpiadi, estive o invernali che siano. La trasmissione sarà garantita su tutte le piattaforme, includendo chiaramente anche quelle digitali.

Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi: “Per il Servizio Pubblico lo sport è molto più di un grande spettacolo: è un linguaggio universale che unisce, educa e rende la nostra società più aperta e inclusiva. Raccontare i Giochi Paralimpici significa valorizzare storie straordinarie di coraggio e talento, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di riconoscersi nei valori più autentici dello sport. La Rai è orgogliosa di mettere a disposizione la propria voce, la propria tecnologia e la propria missione culturale per celebrare un evento che incarna perfettamente il senso del Servizio Pubblico“.

Si esprime anche Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026: “L’Italia ha un legame unico con il Movimento Paralimpico: nel 1960 Roma ospitò la prima Paralimpiade della storia, l’evento che ha dato vita a tutto ciò che vediamo oggi. Con Milano Cortina 2026 questo legame si rinnova e si rafforza. Siamo felici che la Rai porti queste storie nelle case degli italiani: i Giochi non sono solo competizione, ma una fonte inesauribile di ispirazione, resilienza e orgoglio nazionale“.

Le Paralimpiadi Invernali 2026 si svolgeranno dal 6 al 15 marzo con cerimonia di apertura all’Arena di Verona e cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo. Sei gli sport coinvolti con 79 eventi che assegnano medaglie: sci alpino paralimpico, biathlon paralimpico, sci di fondo paralimpico, hockey su slittino, snowboard paralimpico e curling in carrozzina.

Aveva fatto discutere parecchio la decisione dell’IPC, effettuata lo scorso settembre, di riammettere gli atleti paralimpici russi alle competizioni internazionali con bandiera e inno, il tutto mentre è ancora più che corrente l’invasione mossa contro l’Ucraina. Poiché, però, FIS, IBU e World Curling continuano a non ammettere russi e bielorussi, nemmeno come neutrali, non vi saranno rappresentanti di tali Paesi alle prossime Paralimpiadi Invernali.

L’Italia ad oggi ha qualificato un contingente di 97 atleti, il più elevato tra tutti i Paesi in gara. Un numero maggiore anche di quello degli Stati Uniti, che ad oggi contano 70 qualificati.