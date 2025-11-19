Pallanuoto, sorteggio dei gironi del Qualification Round II di Conference Cup. Posillipo e De Akker a caccia dei quarti

La European Aquatics ha provveduto questa mattina ad effettuare il sorteggio dei gironi valevoli per il Qualification Round II di Conference Cup. Le diciotto squadre qualificate sono state divise in quattro gironi, due da cinque e due da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento guadagneranno il pass per i quarti di finale.

La formula del torneo prevede che le dieci squadre maschili che hanno superato il primo turno – CN Posillipo, De Akker Team, Endo Plus Service Honved, VK Partizan, Solartradex CN Mataro, CN Tenerife Echeyde, Panionios GSS, VK Primorje Erste Bank, VK Mornar Split e Sete Natation – si uniranno alle otto squadre che sono uscite dall’Euro Cup – GS Apollon Smyrnis, A-Polo Sport Management, BVK Crvena Zvezda, CS Rapid Bucuresti, ZV De Zaan, Montpellier Water Polo, WPC Dinamo Tbilisi e OSC Postdam.

La De Akker Bologna, che ha concluso in seconda posizione il cammino nel primo turno preliminare, giocherà nel gruppo C con l’Apollon Smirne, il Montpellier, il Primorje e la Honved di Budapest, seconda classificata nel girone di Utrecht alle spalle del Posillipo.

Affronterà un gruppo da cinque squadre anche la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo. La formazione partenopea, nel girone D, sfiderà i serbi dalla Stella Rossa, i georgiani della Dinamo Tbilisi, i francesi del Sete Natation e gli spagnoli del Matarò. Le gare si disputeranno dal 20 al 22 febbraio 2026.

SORTEGGI COPPE EUROPEE PALLANUOTO MASCHILE

CONFERENCE CUP

Secondo turno di qualificazione (20-22 febbraio 2026)

Le prime due classificate di ciascun girone passano ai quarti di finale

Girone A

A-Polo Sport Management

OSC Potsdam

Panionios

VK Partizan

Girone B

Rapid Bucarest

ZV De Zaan

Mornar Spalato

Tenerife Echeyde

Girone C

Apollon Smirne

Montepellier

De Akker Team

VK Primorje

Honved Budapest

Girone D

Stella Rossa

Dinamo Tbilisi

CN Posillipo

Sete Natation

CN Matarò