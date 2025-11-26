Pallanuoto, Setterosa e Settebello chiudono i primi collegiali verso gli Europei. I prossimi impegni dell’Italia

L’Italia ha concluso il primo collegiale della nuova stagione. La Nazionale maschile di pallanuoto si è impegnata in quattro giorni presso il Centro Federale di Ostia, il CT Alessandro Campagna ha potuto osservare 28 giocatori e nella giornata di martedì c’è stato anche un doppio turno con partita di quattro tempi: squadra dei bianchi con Del Lungo e Massaro ad alternarsi in porta e quella dei blu con Baggi Necchi e De Michelis tra i pali. Risultato finale 10-14 (4-5, 3-2, 0-5, 3-2).

Prossimo appuntamento il 14 dicembre al Centro Federale di Napoli, dal 19 al 22 si disputerà un common training con l’Ungheria a Budapest (amichevole il 20 dicembre) e poi altro allenamento congiunto con il Montenegro dal 27 al 30 dicembre. Il Settebello andrà poi a Trebinje (Bosnia Erzegovina) per il Sei Nazioni dal 3 al 5 gennaio, antipasto degli Europei, che si disputeranno a Belgrado (Serbia) dal 10 al 25 gennaio.

Chiuso il collegiale anche per il Setterosa, che a Ostia ha incominciato il cammino verso gli Europei, previsti a Funchal (Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. Tra le novità il nuovo capitano Roberta Bianconi e il rientro di Chiara Tabani e Claudia Marletta. Nuovo collegiale a dicembre, con amichevole contro la Cina ad Avezzano il 28 dicembre.

Ventidue le convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo: Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto), Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Paola Di Maria, Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi e Margherita Minuto (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Vittoria Sbruzzi, Beatrice Cassarà, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste), Gaia Acerbotti (SS Lazio Nuoto).