Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: Plebiscito Padova sorprende il Trieste nell’anticipo

Si apre con un risultato a sorpresa la giornata numero sette della Serie A1 di pallanuoto al femminile. Big match a Padova nell’anticipo: il Plebiscito è riuscito ad imporsi di misura sulla Pallanuoto Trieste con il risultato di 9-8.

Colpaccio da parte delle padrone di casa che riescono a portarsi avanti nel risultato nel terzo quarto (prima metà di gara in equilibrio) e difendono il vantaggio fino alla fine, grazie ad una Emma Bacelle stellare, autrice di quattro reti e anche della marcatura decisiva.

CS PLEBISCITO PD-PN TRIESTE 9-8

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 4, F. Bozzolan, E. Monterubbianesi 2, A. Price 1, A. Perkins, A. Millo 1, C. Breda, Y. Al Masri, A. Grigolon, V. Sgro’, E. Pasqualin 1, E. Pozzani, S. Sabbadin, N. Leonardi. All. Posterivo

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Zizza, E. De March 2, G. Petrucci, V. Gant, L. Cergol 2, G. Klatowski 3, F. Colletta, G. Marussi, L. Cavalieri, A. Battu, M. Allen 1, G. Nappi, L. Zavattin, S. Pinto. All. Zizza

Arbitri: Severo e Petrini

Note

Parziali: 3-3 1-1 3-1 2-3 Uscite per limite di falli Bozzolan (P) nel terzo tempo e Zizza (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 1/9 + 2 rigori e Pallanuoto Trieste 2/13 + 4 rigori. Cergol (T) fallisce un rigore (traversa) a 1’05” del secondo tempo sul 3-3. Millo (P) fallisce un rigore (traversa) a 1’41” del terzo tempo sul 5-4. Spettatori 100 circa.

Classifica

Rapallo Pallanuoto 17

SIS Roma 14

Pallanuoto Trieste* 14

L’Ekipe Orizzonte 13

Plebiscito Padova* 12

Smile Cosenza Pallanuoto 11

AGN Energia Bogliasco 1951 6

Brizz Nuoto 6

Nautilus Civitavecchia 0

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

*una partita in più