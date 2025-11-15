Pallanuoto, serie A1 Femminile 2025-2026. La SIS Roma dilaga con il Civitavecchia, annullata Ekipé Orizzonte-Bogliasco

L’impegno nel Qualification Round I di Conference Cup della Smile Cosenza Pallanuoto e della Brizz Nuoto finisce inevitabilmente per riflettersi anche sul programma della settima giornata del girone di andata del campionato di serie A1 femminile. Il sabato si riduce, a causa del maltempo sulla Liguria, ad una sola partita nella quale la Sis Roma recita la parte del leone.

Non si disputa infatti il match in programma alla piscina Scuderi tra l’Ekipé Orizzonte Catania e l’AGN Energia Bogliasco 1951. Il maltempo che sta flagellando le coste liguri ah impedito alla formazione allenata da Mario Sinatra di poter viaggiare alla volta della Sicilia. Si attende ora la decisione delle autorità competenti in merito alla possibile data di recupero.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Sis Roma travolge 22-5 la neopromossa Nautilus Civitavecchia in un match nel quale la formazione ospite è assoluta padrona del campo. Le capitoline, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, firmano il sorpasso definitivo con il punto del 3-2 di Sara Centanni in chiusura di prima frazione. La formazione ospite, trascinata dai poker dell’australiana Sienna Hearn e di Agnese Cocchiere, dilaga con un parziale di 8-0 a cavallo tra la fine del primo e il secondo parziale. La restante parte dell’incontro si trasforma in un allenamento ad alta intensità agonistica al termine del quale Marco capanna può essere certamente contento della grande continuità realizzativa delle sue ragazze che iscrivono nel tabellino dei marcatori undici giocatrici di movimento sulle tredici a referto.

Il turno di campionato si completerà mercoledì con le ultime gare. Nel primo dei due recuperi la Smile Cosenza Pallanuoto riceve la neopromossa Iren Tauride Luca Locatelli Genova, mentre la capolista Rapallo Pallanuoto ospita tra le mura amiche le siciliane della Brizz Nuoto.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati 7a giornata

Venerdì 14 novembre

CS Plebiscito PD vs PN Trieste 9-8

Sabato 15 novembre

L’Ekipe Orizzonte vs AGN Energia Bogliasco 1951 annullata

Nautilus Civitavecchia vs SIS Roma 5-22

Mercoledì 19 novembre

Smile Cosenza PN vs Iren Tauride L. Locatelli Genova, ore 14:00

Rapallo PN vs Brizz Nuoto, ore 14:45

Classifica dopo la 7a giornata

Rapallo Pallanuoto 17 *

SIS Roma 17

Pallanuoto Trieste 14

L’Ekipe Orizzonte 13*

Smile Cosenza Pallanuoto 11 *

Plebiscito Padova 9

AGN Energia Bogliasco 1951 6*

Brizz Nuoto 6 *

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0 *

Nautilus Civitavecchia 0

una partita in meno