Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della nona giornata. Pro Recco e AN Brescia a punteggio pieno\
Nona giornata per la Serie A1 di pallanuoto maschile. Oggi in scena sei dei sette incontri in programma, domani il posticipo tra Trieste ed Ortigia. Mantengono la vetta appaiati Pro Recco e AN Brescia: se il compito per i lombardi era più semplice, in casa con la Training Academy Olympic Roma, i campioni d’Italia erano attesi dal big match con l’RN Savona. Il derby è stato equilibrato, ma deciso dalla classe del solito, inarrestabile, Francesco Di Fulvio.
9ª giornata
Sabato 22 novembre
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Iren Genova Quinto 10-5
Telimar-De Akker Team 12-15
AC Group Canottieri Napoli-RN Florentia 12-10
RN Nuoto Salerno-Roma Vis Nova Pallanuoto 12-7
AN Brescia Team-Training Academy Olympic Roma 13-8
Pro Recco Waterpolo-Banco BPM RN Savona 11-7
Domenica 23 novembre
15:00 Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 1928
Classifica
Pro Recco Waterpolo 27
AN Brescia Team 27
Banco BPM RN Savona 21
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 17
Pallanuoto Trieste* 15
RN Nuoto Salerno 13
De Akker Team 12
Roma Vis Nova Pallanuoto 11
Training Academy Olympic Roma 11
Iren Genova Quinto 10
Telimar 9
AC Group Canottieri Napoli 9
CC Ortigia 1928* 4
RN Florentia 0
*una partita in meno