Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della nona giornata. Pro Recco e AN Brescia a punteggio pieno\

Nona giornata per la Serie A1 di pallanuoto maschile. Oggi in scena sei dei sette incontri in programma, domani il posticipo tra Trieste ed Ortigia. Mantengono la vetta appaiati Pro Recco e AN Brescia: se il compito per i lombardi era più semplice, in casa con la Training Academy Olympic Roma, i campioni d’Italia erano attesi dal big match con l’RN Savona. Il derby è stato equilibrato, ma deciso dalla classe del solito, inarrestabile, Francesco Di Fulvio.

9ª giornata

Sabato 22 novembre

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Iren Genova Quinto 10-5

Telimar-De Akker Team 12-15

AC Group Canottieri Napoli-RN Florentia 12-10

RN Nuoto Salerno-Roma Vis Nova Pallanuoto 12-7

AN Brescia Team-Training Academy Olympic Roma 13-8

Pro Recco Waterpolo-Banco BPM RN Savona 11-7

Domenica 23 novembre

15:00 Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 1928

Classifica

Pro Recco Waterpolo 27

AN Brescia Team 27

Banco BPM RN Savona 21

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 17

Pallanuoto Trieste* 15

RN Nuoto Salerno 13

De Akker Team 12

Roma Vis Nova Pallanuoto 11

Training Academy Olympic Roma 11

Iren Genova Quinto 10

Telimar 9

AC Group Canottieri Napoli 9

CC Ortigia 1928* 4

RN Florentia 0

*una partita in meno