Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: nel posticipo della sesta giornata Trieste la spunta di misura sul Quinto
Si chiude al martedì il sesto turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Giornata ricca di posticipi, l’ultimo nella serata: a Genova il Quinto viene battuto in casa di misura dalla Pallanuoto Trieste per 10-9.
Match ricco di tensione con gli ospiti che riescono a scappare nel punteggio nel secondo quarto, salvo poi essere rimontati e rischiare la beffa finale. Miglior marcatore dell’incontro è per la squadra di casa Niccolò Gambacciani con tre reti.
IREN GENOVA QUINTO-PN TRIESTE 9-10
IREN GENOVA QUINTO: T. Nishimura, J. Gambacciani, D. Gogov 2, S. Villa, N. Gambacciani 3, F. Gandolfo, D. Puccio, A. Nora 1, F. Testa, A. Massa, T. Galli, T. Pistaffa, A. Noli, O. Veklyuk 2, E. Miraldi 1. All. Bittarello
PN TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio, F. Fumo, P. Faraglia 2, E. Manzi 1, M. Mezzarobba 2, A. Razzi 2, V. Draskovic 1, B. Szabo, M. Cagalj, P. Oliva, L. Marziali 2, N. Pavic. All. Mirarchi
Arbitri: Ricciotti e Severo
Note
Parziali: 2-1 2-5 3-3 2-1 Uscito per limite di falli Faraglia (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 2/5 + 2 rigori e Pallanuoto Trieste 5/9 + un rigore. Gogov (Q) fallisce un rigore (palo) nel primo tempo. Espulsi per reciproche scorrettezze Puccio (Q) e Manzi (T) nel quarto tempo. Spettatori 150 circa.
Classifica
Pro Recco Waterpolo 18
AN Brescia Team 18
Banco BPM RN Savona 15
Pallanuoto Trieste 12
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 9
Training Academy Olympic Roma 9
Telimar 8
De Akker Team 8
Roma Vis Nova Pallanuoto 8
RN Nuoto Salerno 7
Iren Genova Quinto 7
CC Ortigia 1928 4
AC Group Canottieri Napoli 3
RN Florentia 0