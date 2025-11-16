Pallanuoto, Savona vince il posticipo in Serie A1 contro Trieste e torna a -3 da Pro Recco e Brescia

Il posticipo dell’ottava giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede la larga vittoria del Savona sul Trieste, battuto per 19-10 al termine di un match in cui i liguri scavano il solco decisivo nelle fasi centrali di gara. Il successo permette al Savona di tornare a -3 dalla coppia al comando della classifica, composta da Pro Recco e Brescia, ancora a punteggio pieno, e di staccare gli alabardati, sempre quarti, ma ora a -6 dai rivali odierni.

Nel primo quarto il Savona parte subito bene, scappando sul 3-0, poi sul 4-1 arriva la reazione degli ospiti, che nell’ultimo minuto accorciano fino al 4-3. Nella seconda frazione nuovo allungo dei padroni di casa, che si portano sul 6-3, prima di dare la spallata decisiva arrivando a metà gara sul 9-5.

Nel terzo periodo il Savona chiude definitivamente i conti, scappando prima a +6 sull’11-5, e poi dilagando fino al 15-6, complici due rigori falliti dagli ospiti. Nell’ultimo quarto i padroni di casa non fanno mai riavvicinare gli ospiti ed amministrano fino alla conclusione, siglando a fil di sirena la rete del definitivo 19-10.

TABELLINO

BANCO BPM RN SAVONA-PN TRIESTE 19-10

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi 1, L. Damonte, P. Figlioli 1, D. Occhione 3, V. Rizzo 1, P. Bragantini 1, L. Bruni 3, A. Condemi 2, M. Guidi 2, O. Leinweber 5, T. Cora, L. Giotta Lucifero, D. Ferrari, A. Mordeglia. All. Angelini.

PN TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 1, R. Petronio 3, F. Fumo, P. Faraglia 2, R. Liprandi, E. Manzi 3, M. Mezzarobba, A. Razzi, L. Marziali, B. Szabo 1, M. Cagalj, P. Oliva. All. Mirarchi.

Arbitri: Colombo e Carmignani.

Note – Parziali: 4-3, 5-2, 6-1, 4-4. Uscito per limite di falli Cagalj (T) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Banco BPM RN Savona 4/6 + 4 rigori e Pallanuoto Trieste 4/13 + 4 rigori. Faraglia (T) fallisce un rigore (palo) a 2’20” del terzo tempo. Del Lungo (S) para un rigore a Mezzarobba a 6’07” del terzo tempo. Spettatori 150 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati 8ª giornata

Sabato 15 novembre

Iren Genova Quinto-AC Group Canottieri Napoli 11-6

Telimar-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 13-14 dtr (10-10)

CC Ortigia 1928-RN Nuoto Salerno 11-13

De Akker Team-Training Academy Olympic Roma 21-22 dtr (15-15)

Roma Vis Nova Pallanuoto-AN Brescia Team 10-22

RN Florentia-Pro Recco Waterpolo 12-21

Domenica 16 novembre

Banco BPM RN Savona-Pallanuoto Trieste 19-10

Classifica dopo 8 giornate

Pro Recco Waterpolo 24

AN Brescia Team 24

Banco BPM RN Savona 21

Pallanuoto Trieste 15

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 14

Roma Vis Nova Pallanuoto 11

Training Academy Olympic Roma 11

Iren Genova Quinto 10

RN Nuoto Salerno 10

Telimar 9

De Akker Team 9

AC Group Canottieri Napoli 6

CC Ortigia 1928 4

RN Florentia 0