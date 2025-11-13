Pallanuoto, Savona e Trieste vittoriose nel terzo turno di Euro Cup

Doppia vittoria di misura nei tempi regolamentari sulle formazioni di Bucarest per le squadre italiane impegnate nella terza giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: Trieste piega la Dinamo per 17-16, mentre Savona è corsara nella capitale romena contro la Steaua per 10-11.

Nel Gruppo B la Pallanuoto Trieste piega i romeni della Dinamo Bucarest, sconfitti con lo score di 17-16, raggiungendo Barcellona e Szolnoki in testa al raggruppamento a quota 6. In un match ricco di sorpassi e controsorpassi i giuliani di Maurizio Mirarchi, nuovo assistente di Sandro Campagna al Settebello, dopo il 4-4 del primo quarto, sembrano allungare e poter gestire l’incontro, arrivando a metà gara sul 9-6. Veemente reazione degli ospiti, che nel terzo quarto firmano il sorpasso sul 12-13. Nell’ultimo quarto, però, gli alabardati ribaltano ancora il match, allungando fino al 17-14, prima del definitivo 17-16.

Nel Gruppo D la Rari Nantes Savona passa in casa dei romeni della Steaua Bucarest con il punteggio di 10-11 e resta in testa al girone a punteggio pieno. I liguri chiudono il primo quarto col minimo vantaggio sul 3-4, per poi allungare, arrivando a metà gara sul 4-8. La reazione dei romeni si concretizza nel terzo periodo, al termine del quale tornano a -1 sull’8-9. Nell’ultimo quarto i padroni di casa pareggiano due volte, ma Leinweber, autore di 4 gol, sigla la rete del definitivo 10-11 e consegna la vittoria agli uomini di Alberto Angelini.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

3ª giornata – Giovedì 13 novembre

Girone B

Szolnoki Dozsa Praktiker-CN Barcelona 10-14 (2-0, 2-4, 1-6, 5-4)

Pallanuoto Trieste-CS Dinamo Bucuresti 17-16 (4-4, 5-2, 3-7, 5-3)

Classifica: Pallanuoto Trieste 6, CN Barcelona 6, Szolnoki Dozsa Praktiker 6, CS Dinamo Bucuresti 0.

Girone D

CSA Steaua Bucharest-Banco BPM RN Savona 10-11 (3-4, 1-4, 4-1, 2-2)

VK Sabac Elixir-Spandau 04 Berlin 11-8 (3-2, 4-1, 1-1, 3-4)

Classifica: Banco BPM RN Savona 9, VK Sabac Elixir 6, Spandau 04 Berlin 3, CSA Steaua Bucharest 0.