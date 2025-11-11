Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco regola anche lo Jadran Spalato ed è ad un passo dal primo posto nel girone di Champions League
La terza giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto sorride, nel Gruppo B, alla Pro Recco, che supera anche i croati dello Jadran Spalato, sconfitti per 15-9, e resta a punteggio pieno, viaggiando spedita verso la qualificazione ai quarti di finale da prima del girone.
Nel primo quarto la formazione ligure indirizza subito il match, portandosi sul 2-0 in avvio ed allungando poi sul 4-1 ed ancora sul 6-2. Nel secondo periodo i gol consecutivi della Pro Recco diventano 4, per l’8-2, ma il gap si dilata ulteriormente fino al 10-4 di metà gara.
Nella terza frazione i campioni d’Italia allungano ancora, chiudendo definitivamente la gara e toccando il massimo vantaggio, arrivando a +8 sul 13-5. Nell’ultimo quarto la Pro Recco amministra e gli ospiti possono rendere meno severo il passivo, con il match che si conclude sul 15-9 per i liguri.
Nel Girone B l’altra sfida odierna vede la vittoria a sorpresa dei montenegrini dello Jadran Herceg Novi, che passano per 11-12 in casa dei serbi del Novi Beograd: in virtù di questi risultati, dunque, la Pro Recco resta in testa a punteggio pieno, portandosi a quota 9, mentre al secondo posto sale la formazione montenegrina a quota 6, lasciando i serbi con 3 punti, mentre i croati restano sul fondo della graduatoria ancora fermi a quota 0.