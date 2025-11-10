Pallanuoto
Pallanuoto, i migliori italiani della settima giornata di A1. Figlioli e Di Fulvio devastanti
MIGLIORI ITALIANI SETTIMA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO
Vincenzo Renzuto Iodice: nell’anticipo (a causa degli impegni in Conference) è devastante la performance del campano, decisivo per la vittoria sul De Akker di misura. Il pubblico posillipino si esalta sulle cinque reti dell’attaccante ex Settebello.
Francesco Di Fulvio: chi ha ancora in mano le chiavi della squadra di Sandro Campagna è il fuoriclasse della Pro Recco che continua a trascinare la propria squadra in vetta alla classifica. Cinquina per lui nel derby con il Quinto.
Pietro Figlioli: quando si parla di Nazionale non si può non ricordare le giocate meravigliose dell’italo-australiano. A 41 anni è ancora devastante: sei reti per la sua RN Savona nel successo a Salerno.
Lorenzo Briganti: vittoria interna per la Canottieri Napoli sul Telimar, eccellente il poker firmato dal centrovasca classe 1994.