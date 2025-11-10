Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il primo raduno verso gli Europei: torna Del Lungo, assente Di Fulvio

Dopo il flop della scorsa estate ai Mondiali di Singapore, la Nazionale italiana maschile di pallanuoto si appresta a cominciare il percorso di avvicinamento verso la prossima stagione con un raduno al centro federale di Ostia dal 23 al 26 novembre. Si tratta del primo collegiale in vista degli Europei 2026 (a Belgrado dal 10 al 25 gennaio) per un Settebello che presenta diverse novità interessanti tra staff tecnico e roster.

Il CT Sandro Campagna verrà coadiuvato infatti dal mitico Stefano Tempesti nel ruolo di direttore sportivo e da Maurizio Mirarchi, che lascia il coordinamento delle selezioni giovanili femminili e la panchina dell’Under 20 per sostituire Christian Presciutti (confermato alla guida dell’Under 20 maschile) nel ruolo di assistente tecnico. Nella lista dei convocati per il raduno di Ostia sono presenti 9 dei 15 azzurri reduci dal Mondiale, con una prevalenza di atleti nati tra il 2001 ed il 2003.

“Abbiamo di fronte una cinquantina di partite per plasmare e consolidare la squadra che affronterà il biennio 2027-2028 con le aspirazioni di conquistare medaglie ai Mondiali di Budapest e alle Olimpiadi di Los Angeles. Il progetto è ben identificato, poi le prestazioni dei singoli in convocazione e no saranno valutate per apportare integrazioni e modifiche“, dichiara Campagna.

“Mi aspetto piena partecipazione, entusiasmo e spirito di coesione: caratteristiche che in passato ci hanno consentito di vincere mondiali, medaglie olimpiche e partite sulla carta proibitive. Amichevoli e partite ufficiali ci consentiranno di verificare l’evoluzione del gruppo rinnovato e ringiovanito in base a percorso e obiettivi. Come avvenuto già in passato, le scelte compiute mirano a giungere alle Olimpiadi con la squadra più forte possibile, ciò significa che ogni atleta dovrà sudare la convocazione partita per partita“, aggiunge il CT italiano al sito federale.

Da segnalare il ritorno in Nazionale del portiere Marco Del Lungo, già capitano del Settebello e plurimedagliato internazionale nell’ultimo decennio. Spiccano le assenze di Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Nicholas Presciutti, Gianmarco Nicosia e Luca Damonte, imputabili secondo alcuni rumors a possibili frizioni con lo staff tecnico nel corso dell’estate.

CONVOCATI RADUNO SETTEBELLO

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato (AN Brescia), Mattia Rocchino (CN Posillipo), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia), Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Andrea Mladossich, Andrea Patchaliev (Pro Recco), Andrea Condemi, Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Alessandro Gullotta e Davide Occhione (RN Savona), Mattia Antonucci (Roma Vis Nova), Tomas Alfonso Pozo e Francesco Massaro (Telimar Palermo), Federico Panerai (CN Sabadell). Aggregati Sefano Ballarini (Olympic Roma) e Mattia Di Corato (Roma Vis Nova).