Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: settima giornata spezzettata. Anticipo tra Plebiscito e Trieste

Tutto pronto per il settimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Giornata molto spezzettata a causa dei vari impegni nelle Coppe Europee.

Si comincia dal venerdì: il big match è quello tra Plebiscito e Trieste. Sabato spazio a SIS Roma, nel derby con il Civitavecchia, e Orizzonte, in casa con il Bogliasco. La capolista Rapallo invece attende il Brizz mercoledì, lo stesso giorno la sfida tra Cosenza e Locatelli Genova.

SETTIMA GIORNATA

Venerdì 14 novembre

CS Plebiscito PD vs PN Trieste, ore 19:30

Sabato 15 novembre

L’Ekipe Orizzonte vs AGN Energia Bogliasco 1951, ore 15:00

Nautilus Civitavecchia vs SIS Roma, ore 17:30

Mercoledì 19 novembre

Smile Cosenza PN vs Iren Tauride L. Locatelli Genova, ore 14:00

Rapallo PN vs Brizz Nuoto, ore 14:45

Classifica

Rapallo Pallanuoto 17

SIS Roma 14

Pallanuoto Trieste 14

L’Ekipe Orizzonte 13

Smile Cosenza Pallanuoto 11

Plebiscito Padova 9

AGN Energia Bogliasco 1951 6

Brizz Nuoto 6

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

Nautilus Civitavecchia 0