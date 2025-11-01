Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Rapallo solo in vetta alla Serie A1. SIS Roma seconda a -1
La quinta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile riscrive la classifica del massimo campionato italiano: Rapallo solo in vetta con un punto di margine sulla SIS Roma, tre su Trieste, quattro su L’Ekipe Orizzonte e cinque sulla coppia composta da Plebiscito Padova e Cosenza.
Nello scontro diretto tra le due capoliste il Rapallo domina contro il Trieste, battuto per 16-9: le liguri volano in solitaria al primo posto, mentre le giuliane vengono scavalcate anche dalla SIS Roma, che firma l’impresa di giornata passando per 9-11 in casa de L’Ekipe Orizzonte.
Si avvicinano alle etnee il Plebiscito Padova, che passa per 9-13 in casa del fanalino di coda Civitavecchia, ed il Cosenza, che domina lo scontro diretto contro la Brizz Nuoto, sconfitta per 15-7. Nel derby ligure giocato in serata, infine, il Bogliasco piega la Locatelli Genova per 13-8.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati 5a giornata
Sabato 1 novembre 2025
14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – BRIZZ NUOTO 15-7
17:00 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 9-11
17:30 NAUTILUS CIVITAVECCHIA – C.S. PLEBISCITO PD 9-13
19:00 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 16-9
20:30 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 13-8
Classifica dopo la 5a giornata
1 RAPALLO PALLANUOTO 14
2 S.I.S. ROMA 13
3 PALLANUOTO TRIESTE 11
4 L’EKIPE ORIZZONTE 10
5 C.S. PLEBISCITO PD 9
6 SMILE COSENZA PALLANUOTO 9
7 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 6
8 BRIZZ NUOTO 3
9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 0
10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0