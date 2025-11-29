Pallanuoto femminile, Plebiscito e Civitavecchia vittoriose nell’ottava giornata di Serie A1

L’ottava giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile vede disputarsi soltanto due match nella collocazione originaria del sabato, mentre gli altri tre incontri in calendario vengono rinviati a mercoledì 3 dicembre per permettere alle squadre italiane di prendere parte alle Coppe Europee.

Proprio il turno di riposo in Euro Cup consente alla Plebiscito Padova di scendere in acqua in campionato e salire momentaneamente al terzo posto in classifica grazie al successo esterno con il punteggio di 10-19 maturato in casa della Brizz Nuoto. Le venete chiudono il primo quarto in vantaggio sul 3-5, ma le siciliane restano in scia fino a metà gara sul 7-9. Nella terza frazione arriva lo strappo decisivo delle patavine, che allungano fino all’8-14, prima di far dilatare ulteriormente il gap nell’ultimo quarto fino al definitivo 10-19.

Nello scontro diretto tra le due formazioni ancora ferme al palo in classifica, arriva la prima vittoria stagionale della Nautilus Civitavecchia, corsara in casa della Locatelli Genova con lo score di 10-15. Le padrone di casa partono bene e nel primo quarto chiudono in vantaggio sul 5-3, ma le ospiti reagiscono immediatamente e firmano il sorpasso prima di metà gara, passando a condurre sul 7-8. Le laziali prendono il largo nel terzo periodo, scappando via sul 9-12, per poi chiudere i conti nell’ultima frazione fino al 10-15 finale.

TABELLINI

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA-NAUTILUS CIVITAVECCHIA 10-15

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: C. Virieux, M. Canepa, L. Polidori 1, J. Tedesco 3, M. Ochoa, C. Padula, I. Rossi 3, C. Nucifora 2, N. Magaglio, A. De Stefano 1, K. A. Mcdowall , G. Frisina, A. Avenoso, V. Carbone, V. Fruttero. All. Carbone.

NAUTILUS CIVITAVECCHIA: M. Brandimarte, A. Bianchi 3, S. Scifoni 2, G. Cicognani, M. Di Basilio, V. Tortora 1, S. L. Devroedt 2, M. Abrizi 2, L. Puppi 1, A. Comodi Ballanti 1, G. Lombella 3, A. Braccini, C. Maizzani. All. Lisi.

Arbitri: Calabrò e Scarciolla.

Note – Parziali: 5-3, 2-5, 2-4, 1-3. Uscite per numero di falli Devroedt (N) nel secondo tempo, Magaglio (I) nel terzo tempo, Polidori (I), Ochoa (I), Rossi (I) e De Stefano nel quarto tempo. Espulsione per comportamento non corretto Braccini (N) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Tauride Locatelli Genova 2/10 + 2 rigori e Nautilus Civitavecchia 3/15 + 5 rigori. Lombella (N) fallisce due rigori nel terzo tempo.

BRIZZ NUOTO-CS PLEBISCITO PD 10-19

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, T. Lombardo 5, B. Van De Velde, M. Spampinato, R. Bianchi, I. Pane, C. Cappello, L. Mataafa, M. Totolici, D. Spampinato 4, F. Paladino, C. Russo, E. Greco. All. Zilleri.

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 4, F. Bozzolan 1, E. Monterubbianesi 2, A. Price 1, A. Perkins 2, A. Millo 3, M. Bovo 1, Y. Al Masri, A. Grigolon, V. Sgro’ 2, E. Pasqualin 2, E. Pozzani, S. Sabbadin 1. All. Posterivo.

Arbitri: Giacchini e Baretta.

Note – Parziali: 3-5, 4-4, 1-5, 2-5. Espulsa per limite di falli Greco (B) nel quarto tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati e programma 8ª giornata

Sabato 29 novembre

15:30 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Nautilus Civitavecchia 10-15

16:00 Brizz Nuoto-Plebiscito Padova 10-19

Mercoledì 3 dicembre

13:30 AGN Energia Bogliasco 1951-Smile Cosenza Pallanuoto

15:00 L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste

20:00 SIS Roma-Rapallo Pallanuoto

Classifica dopo l’8ª giornata

Rapallo Pallanuoto* 20

SIS Roma* 17

Plebiscito Padova 15

Pallanuoto Trieste* 14

Smile Cosenza Pallanuoto* 14

L’Ekipe Orizzonte** 13

AGN Energia Bogliasco 1951** 6

Brizz Nuoto 6

Nautilus Civitavecchia 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

* = una partita in meno

** = due partite in meno