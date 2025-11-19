Pallanuoto femminile, netti successi di Rapallo e Cosenza nei posticipi di Serie A1

Sorridono Rapallo e Cosenza nei posticipi della settima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le liguri liquidano per 26-6 la Brizz Nuoto e tornano sole in vetta alla classifica, mentre le calabresi regolano per 20-7 la Locatelli Genova ed agganciano Trieste al terzo posto, a -6 dalla vetta. Gare odierne a senso unico sia in Calabria che in Liguria.

Il Cosenza supera la Locatelli Genova per 20-7 al termine di un match indirizzato già nella prima metà di gara. Le calabresi già nel primo quarto scavano un solco notevole di 4 gol, sul 7-3, poi nella seconda frazione serrano le fila in difesa e dilagano fino al 12-3. Le liguri tornano a segnare nel terzo periodo, ma il divario lievita ulteriormente fino al 17-4, poi nell’ultimo quarto le padrone di casa amministrano e portano a casa il successo sul 20-7.

Il Rapallo domina la sfida con la Brizz Nuoto, sconfitta per 26-6, chiudendo i conti già dopo 8′ di gioco. Nel primo quarto, infatti, la capolista acquisisce già un margine di 4 reti sul 6-2, per poi dilagare nel secondo periodo, nel quale le liguri volano fino al 14-3 di metà gara. Nella terza frazione le padrone di casa annichiliscono le rivali, portandosi fino al 23-4, infine nell’ultimo quarto controllano ed incamerano i tre punti sul 26-6.

TABELLINI

SMILE COSENZA PN-IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 20-7

SMILE COSENZA PN: D. Nigro, G. Citino 5, M. Giuffrida, N. Meijer 5, M. Misiti 1, C. Malluzzo, F. Morrone 3, A. Miller 1, I. Rozic 1, S. Zaffina, V. Occhione 1, R. Santapaola 3, G. Marigliano. All. Occhione.

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, M. Canepa, L. Polidori 1, J. Tedesco 2, M. Ochoa, C. Padula, I. Rossi 1, C. Nucifora, N. Magaglio 1, A. De Stefano, K. A. Mcdowall 2. All. Giusti.

Arbitri: Navarra e Iacovelli.

Note – Parziali: 7-3, 5-0, 5-1, 3-3. Uscita per limite di falli Padula (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Smile Cosenza 7/9 + due rigori e Iren Tauride Luca Locatelli 1/7. Avenoso (L) para un rigore a Meijer nel secondo tempo, Morrone (C) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo.

RAPALLO PN-BRIZZ NUOTO 26-6

RAPALLO PN: H. Santapaola, N. Zanetta 2, P. Di Maria 3, S. Giustini 8, C. Marcialis 1, V. Bakoc, G. Galardi 2, B. Cabona 1, S. Willemsen 5, J. Vukovic, R. Bianconi 1, F. Co’, M. Forcina, B. Rosta 1, L. Bianco 2. All. Antonucci.

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza, A. Vitaliano, T. Lombardo 2, B. Van De Velde 1, M. Spampinato, R. Bianchi, I. Pane, C. Cappello, L. Mataafa 2, M. Totolici, D. Spampinato 1, S. Cappello, C. Russo, E. Greco. All. Zilleri.

Arbitri: Savino e Rondoni.

Note – Parziali: 6-2, 8-1, 9-1, 3-2. Uscite per limite di falli Cappello (B) nel terzo tempo, Sapienza (B) e D. Spampinato (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo Pallanuoto 4/9 + 6 rigori e Brizz Nuoto 2/8 + un rigore. Santapaola (R) para un rigore a Bianchi nel primo tempo. Poor (B) para un rigore a Bakoc nel quarto tempo. Forcina (R) subentra a Santapaola nel terzo tempo. Spettatori 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati 7ª giornata

Venerdì 14 novembre

Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste 9-8

Sabato 15 novembre

L’Ekipe Orizzonte-AGN Energia Bogliasco 1951 non disputata

Nautilus Civitavecchia-SIS Roma 5-22

Mercoledì 19 novembre

Smile Cosenza Pallanuoto-Iren Tauride L. Locatelli 20-7

Rapallo Pallanuoto-Brizz Nuoto 26-6

Classifica dopo la 7ª giornata

Rapallo Pallanuoto 20

SIS Roma 17

Pallanuoto Trieste 14

Smile Cosenza Pallanuoto 14

L’Ekipe Orizzonte* 13

Plebiscito Padova 12

AGN Energia Bogliasco 1951* 6

Brizz Nuoto 6

Nautilus Civitavecchia 0

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

* = una partita in meno