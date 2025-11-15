Pallanuoto
Pallanuoto femminile, nelle qualificazioni di Conference Cup Cosenza travolge lo Jadran e passa il turno. Stop per la Brizz
La seconda giornata del Qualification Round I di Conference Cup riserva soddisfazioni alterne ai colori italiani. La Smile Cosenza Pallanuoto travolge lo Jadran Spalato e centra la qualificazione al secondo turno, mentre la Brizz cede con il Tenerife e si giocherà il passaggio del turno nel decisivo match di domani mattina.
Ad Alba Iulia, in Romania, la formazione calabrese annichilisce le malcapitate croate con un roboante 21-3 in un match senza storia nel quale si mettono in evidenza, con una quaterna a testa, Giusy Citino, l’olandese Nikki Mejier e la croata Iva Rozic. La compagine allenata da Gaetano Occhione prende la testa solitaria del girone B e festeggia la qualificazione anticipata.
Alla piscina Francesco Scuderi di Catania la Brizz, che sbaglia tre tiri dai cinque metri, cede 11-7 contro le spagnole del Tenerife e rinvia qualsiasi discorso legato al passaggio del turno all’ultima sfida. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone B le etnee affronteranno le portoghesi del Clube Fluvial Portuense.
Doveroso ricordare che la formula della competizione promuove le prime due classificate di ciascun raggruppamento al Qualification Round II, turno per il quale si è già qualificata l’AGN Energia Bogliasco 1951 che ha concluso in terza posizione il girone dei preliminari di Euro Cup.
CONFERENCE CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Qualification Round I
2ª giornata – Sabato 15 novembre
Girone B
CSM Unirea Alba Iulia-ZVK Crvena Zvezda 20-5
Smile Cosenza Pallanuoto-VK Jadran Split 21-3
Girone C
Clube Fluvial Portuense-Dalton Koleji SK 18-15
CN Tenerife Echeyde-Brizz Nuoto 11-7