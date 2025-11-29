Pallanuoto
Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte centra la prima vittoria in Champions League. SIS Roma sconfitta
Giornata in chiaroscuro per le formazioni italiane impegnate nel terzo turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: arriva il primo successo per L’Ekipe Orizzonte, mentre subisce la prima battuta d’arresto la SIS Roma, infine non viene disputato il match del Rapallo.
Nel Gruppo B vittoria de L’Ekipe Orizzonte, che tra le mura amiche supera le catalane del Terrassa con lo score di 13-9 e resta in corsa per il passaggio del turno. Le campionesse d’Italia ipotecano il successo già nel primo quarto, chiuso sul 5-1, poi amministrano per il resto del match, arrivando a +5 a metà gara, sull’8-3. Le spagnole tornano a -4 nella terza frazione, finita sul 9-5, ma le etnee tengono a distanza le rivali e vincono per 13-9. Spicca la tripletta di Marletta.
Nel Gruppo C il match che doveva vedere opposte le padrone di casa della Rapallo Pallanuoto alle elleniche del Vouliagmeni non viene disputata a causa del mancato arrivo della giuria in tempo utile. Si attendono le decisioni di European Aquatics per il recupero del match.
Nel Gruppo D lo scontro diretto per il primo posto vede soccombere la SIS Roma, che cede in trasferta alle catalane del Sant Andreu, vittoriose per 13-10. Le spagnole, che rimangono sole al comando a punteggio pieno, sono devastanti in avvio, chiudendo il primo quarto sul 4-0 ed allungando fino al 6-0. La reazione delle capitoline porta al 7-3 all’intervallo, ma le iberiche si portano sull’11-6 all’ultima pausa e poi controllano fino al definitivo 13-10.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Fase a gironi – 2ª giornata
Gruppo B
Astralpool CN Sabadell-Assolim CN Mataró 7-12 (3-1, 2-5, 1-4, 1-2)
L’Ekipe Orizzonte-CN Terrassa 13-9 (5-1, 3-2, 1-2, 4-4)
Classifica: Assolim CN Mataró 9, Astralpool CN Sabadell 5, L’Ekipe Orizzonte 4, CN Terrassa 0.
Gruppo C
Spandau 04 Berlin-FTC Telekom Waterpolo 8-21 (1-6, 3-2, 2-6, 2-7)
Rapallo Pallanuoto-Vouliagmeni NC non disputata per mancato arrivo della giuria
Classifica: FTC Telekom Waterpolo 7, Vouliagmeni NC* 5, Rapallo Pallanuoto* 3, Spandau 04 Berlin 0.
* = una partita in meno.
Gruppo D
CN Sant Andreu-SIS Roma 13-10 (4-0, 3-3, 4-3, 2-4)
One Eger-ZV De Zaan 13-17 (3-3, 3-5, 4-4, 3-5)
Classifica: CN Sant Andreu 9, SIS Roma 6, ZV De Zaan 3, One Eger 0.