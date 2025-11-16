Pallanuoto femminile, la Brizz Nuoto raggiunge Cosenza e Bogliasco al secondo turno di Conference Cup

Saranno tre le squadre italiane nel Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: dopo il Bogliasco 1951, retrocesso dall’Euro Cup, ed il Cosenza, che aveva superato il Qualification Round I ieri, è la Brizz Nuoto a certificare quest’oggi il superamento del primo turno di qualificazione della terza competizione europea per squadre di club.

Nel Girone C, ospitato alla piscina “Francesco Scuderi” di Catania, la Brizz Nuoto, guidata da Carlo Zilleri, domina lo scontro diretto per il secondo posto contro le lusitane del Clube Fluvial Portuense, sconfitte per 20-6, e passa così il turno alle spalle delle iberiche del CN Tenerife Echeyde.

Nel Girone B, giocato in Romania, il Cosenza, agli ordini di Gaetano Occhione, centra la terza vittoria consecutiva contro le serbe della Stella Rossa di Belgrado, liquidate con un nettissimo 16-3, e chiude a punteggio pieno il raggruppamento, passando il turno davanti alle padrone di casa romene del CSM Unirea Alba Iulia.

CONFERENCE CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Qualification Round I

(Le prime due classificate di ciascun girone accedono al Qualification Round II, dove ci sarà il Bogliasco 1951)

1ª giornata – Venerdì 14 novembre

Girone B

VK Jadran Split-ZVK Crvena Zvezda 16-3 (5-1, 3-0, 4-0, 4-2)

CSM Unirea Alba Iulia-Smile Cosenza Pallanuoto 3-13 (1-3, 0-3, 0-4, 2-3)

Girone C

Clube Fluvial Portuense-CN Tenerife Echeyde 5-19 (3-2, 1-7, 1-8, 0-2)

Dalton Koleji SK-Brizz Nuoto 6-25 (1-7, 4-4, 0-7, 1-7)

2ª giornata – Sabato 15 novembre

Girone B

CSM Unirea Alba Iulia-ZVK Crvena Zvezda 20-5 (4-2, 5-0, 9-1, 2-2)

Smile Cosenza Pallanuoto-VK Jadran Split 21-3 (4-1, 7-1, 6-1, 4-0)

Girone C

Clube Fluvial Portuense-Dalton Koleji SK 18-15 (5-4, 3-3, 4-6, 6-2)

CN Tenerife Echeyde-Brizz Nuoto 11-7 (3-2, 3-2, 2-2, 3-1)

3ª giornata – Domenica 16 novembre

Girone B

Smile Cosenza Pallanuoto-ZVK Crvena Zvezda 16-3 (1-0, 7-2, 4-0, 4-1)

CSM Unirea Alba Iulia-VK Jadran Split 11-10 (3-2, 0-3, 3-2, 5-3)

Girone C

CN Tenerife Echeyde-Dalton Koleji SK 17-3 (4-1, 3-0, 6-2, 4-0)

Clube Fluvial Portuense-Brizz Nuoto 6-20 (2-4, 2-7, 0-5, 2-4)

Classifiche

Girone B: Smile Cosenza Pallanuoto 9, CSM Unirea Alba Iulia 6, VK Jadran Split 3, ZVK Crvena Zvezda 0.

Girone C: CN Tenerife Echeyde 9, Brizz Nuoto 6, Clube Fluvial Portuense 3, Dalton Koleji SK 0.