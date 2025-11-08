Pallanuoto
Pallanuoto femminile, esordio vincente per Plebiscito Padova e Trieste in Euro Cup
Inizia al meglio per entrambe le squadre italiane impegnate l’avventura nella fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella prima giornata, infatti, arrivano i successi di Plebiscito Padova e Trieste.
Nel Gruppo C, in cui osservano il turno di riposo le francesi del Grand Nancy AC, il Plebiscito Padova piega le iberiche dello Zodiac CNAB, battute con lo score di 13-11. Catalane in vantaggio per 1-2 nel primo quarto, ma a metà gara le patavine ribaltano il punteggio e passano a condurre sul 7-6. Le venete allungano sull’11-9 all’ultimo intervallo e contengono i tentativi di ritorno delle spagnole, andando a vincere sul 13-11.
Nel Gruppo D, con le magiare del Keruleti TVE a riposo, la Pallanuoto Trieste è corsara in casa delle spagnole dell’EPlus CN Catalunya, sconfitte con il punteggio di 13-15. Le catalane chiudono in vantaggio il primo quarto sul 3-2, ma le giuliane trovano la parità a metà partita sul 6-6. Le alabardate spaccano la partita nel terzo periodo, col +3 che vale il 9-12, poi amministrano con ordine fino al 13-15 finale.
EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Fase a gironi – 1ª giornata
Gruppo C
Plebiscito Padova-Zodiac CNAB 13-11 (1-2, 6-4, 4-3, 2-2)
Riposa: Grand Nancy AC.
Classifica: Plebiscito Padova 3, Zodiac CNAB 0, Grand Nancy AC 0.
Gruppo D
EPlus CN Catalunya-Pallanuoto Trieste 13-15 (3-2, 3-4, 3-6, 4-3)
Riposa: Keruleti TVE.
Classifica: Pallanuoto Trieste 3, EPlus CN Catalunya 0, Keruleti TVE 0.