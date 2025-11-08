Pallanuoto
Pallanuoto, Conference Cup 2026: nella seconda giornata vincono Posillipo e De Akker
Altra giornata positiva per le due squadre italiane impegnate nella Conference Cup di pallanuoto. Prosegue la fase a gironi e arrivano ancora due successi per le compagini azzurre, dopo quelli timbrati nel turno d’esordio.
Soffre ma vince la Ranieri Impiantistica CN Posillipo: ad Utrecht c’è bisogno dei rigori per superare gli ungheresi del Endo Plus Service Honvéd. I campani riescono ad acciuffare il risultato dei tempi regolamentari sul 13-13 con il gol di Rocchino, poi nella serie dai 5 metri sono perfetti e si impongono per 18-16.
Tutto molto più facile per il De Akker a Belgrado. SG Neukolln Berlin travolto per 25-6 e qualificazione al prossimo turno in cassaforte: quattro reti a testa per Erdely e Di Murro.
2ª giornata – Sabato 8 novembre
Girone A
UZSC Utrecht-AC Paok 10-19 (1-4, 2-5, 6-6, 1-4)
Endo Plus Service Honved-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 16-18 dtr (3-2, 3-3, 3-4, 4-4; tr 3-5)
Girone D
EVK Zaibas-VK Partizan Belgrade 16-13 (4-4, 3-3, 5-2, 4-4)
SG Neukolln Berlin-De Akker Team 6-25 (0-5, 1-8, 1-7, 4-5)