Pallanuoto, A1 Maschile. La Banco BPM RN Savona attende la PN Trieste nel posticipo dell’ottava giornata

Le attenzioni degli appassionati, nell’ottava giornata del campionato di serie A1, si focalizzano sulla piscina Carlo Zanelli, teatro del posticipo domenicale Banco BPM Rari Nantes Savona-Pallanuoto Trieste. Le due compagini, reduci dai successi ottenuti nella terza giornata dello Stage Group di Euro Cup, si confrontano nel duello tra le formazioni più attrezzate per provare ad inserirsi nella corsa a due tra Pro Recco e AN Brescia.

Diversi i temi interessanti proposti dal confronto. Si sfidano il giovane ungherese Oliver Leinweber, capocannoniere del campionato con 35 reti, e il montenegrino Vuk Draskovic, leader dei giuliani e bomber capace di segnare gol a grappoli. A difesa delle rispettive porte ci sono due estremi di grande esperienza come Dejan Lazovic e quel Marco Del Lungo fresco di ritorno in nazionale dopo uno straordinario avvio di stagione. Da seguire con attenzione la partita a scacchi tra due dei migliori tecnici del panorama nazionale come Angelini e Mirarchi.

L’AN Brescia, reduce dall’importante vittoria di Champions contro l’Oradea, affronta l’insidiosa trasferta di Monterotondo contro la Roma Vis Nova come prova generale in vista dell’importante sfida europea della settimana prossima con il Primorac. Nel più classico dei match testa-coda la Pro Recco arriva a Firenze per la gara della Nannini contro la Rari Nantes Florentia ultima in classifica.

La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, dopo aver superato il turno preliminare di Conference Cup, insegue un successo importante sul campo mai semplice di Terrasini contro un Telimar a caccia del riscatto dopo la brutta sconfitta incassata settimana scorsa in quel di Napoli.

La De Akker Bologna ospita alla Carmen Longo la Training Academy Olympic Roma in un match nel quale i ragazzi di Mistrangelo sembrano partire leggermente avanti in sede di pronostico, ma non possono permettersi il lusso di sottovalutare una rivale che ha già dimostrato di sapersela giocare alla pari anche con formazioni più attrezzate. Nelle altre partite valgono doppio nella corsa per la salvezza i punti in palio alla Paolo Caldarella tra Circolo Canottieri Ortigia e Rari Nantes Salerno e alla Marco Paganuzzi di Albaro tra l’Iren Genova Quinto e l’AC Group Circolo Canottieri Napoli.

Scopriamo nel dettaglio l’ordine degli incontri ed il programma.

OTTAVA GIORNATA

Sabato 15 novembre 2025

14:30 Iren Genova Quinto – AC Group CC Napoli

15:00 Telimar – Ranieri Impiantistica CN Posillipo

15:00 C.C.Ortigia 1928 – RN Nuoto Salerno

16:00 De Akker Team – Training Academy Olympic Roma

16:00 Roma Vis Nova – AN Brescia

18:30 RN Florentia – Pro Recco Waterpolo

Domenica 16 novembre 2025

14:00 Banco BPM R.N. Savona – Pallanuoto Trieste