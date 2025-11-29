Pallamano, Svezia e Norvegia a valanga ai Mondiali femminili. Ok anche la Danimarca

Un intenso sabato 29 novembre si è concluso ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Tantissime le partite in agenda in questa prima fase nei vari gruppi di scena. Ecco come sono andate le cose nelle pool coinvolte.

Gruppo A

Romania capace di avere la meglio per 31-27 del Giappone, in una pool che ha visto anche e soprattutto il successo della fortissima Danimarca per 35-24 sulla Croazia: 12 reti complessive per il duo Elma Halilcevic e Andrea Ulrikka Aagot Hansen

Gruppo B

La Svizzera batte il Senegal, con lo score di 25-24, gestendo il punto a punto nel finale: elvetiche trascinate dalle 6 reti di Mia Emmenegger e di Era Baumann. Larghissimo invece il successo dell’Ungheria, 47-13 sull’Iran.

Gruppo G

Il Brasile ha la meglio 28-22 sulla Cechia, verdeoro capaci di rimontare dopo il primo tempo chiuso sotto 12-15, con una ripresa fatta di gol e sostanza su entrambi i lati del campo. La Svezia strapazza 44-17 Cuba: addirittura 11 le reti di Clara Lerby.

Gruppo H

Un’Angola energica aggredisce sin da subito la Corea del Sud superandola alla fine con il punteggio di 34-23. Risultato larghissimo per le campionesse olimpiche della Norvegia: 41-16 al Kazakistan, con Emilie Margrethe Hovden che mette a segno 8 reti su 8 tentativi.