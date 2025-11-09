Pallamano: Siracusa ancora in testa in Serie A Gold, ok Cassano Magnago e Bolzano

L’ottava giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2025-2026 è andata ufficialmente tutta in archivio, fra conferme e sorprese in un quadro ricco di gol e di emozioni.

In vetta alla classifica il Teamnetwork Albatro Siracusa segna ancora il passo, per effetto della vittoria di strettissima misura (32-33) maturata nella tana dello Sparer Eppan.

Alle spalle dei siciliani, Cassano Magnago e Bolzano: lombardi e altoatesini anche loro a segno in trasferta, rispettivamente contro Chiaravalle (15-19) e Metelli Cologne (35-37); senza dimenticare, a proposito di successi a domicilio, l’affermazione del Trieste nella tana del Pressano (25-29).

Successi interni invece per il Conversano (26-22 sugli Alperia Black Devils) e per il Bressanone (35-32 al Macagi Cingoli), a cui aggiungere – nel posticipo domenicale – il larghissimo 40-27 con cui Sassari ha avuto nettamente la meglio sul Fasano. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A Gold 2025-2026.

La classifica aggiornata

Teamnetwork Albatro Siracusa 14 pti, Cassano Magnago 12, Loacker Bozen Volskbank 12, Junior Fasano 10, Trieste 10, Raimond Sassari 9, Conversano 9, Brixen 9, Macagi Cingoli 8, Pressano 7, Alperia Black Devils 5, Publiesse Chiaravalle 4, Sparer Eppan 2, Metelli Cologne 1