Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen e raggiunge Erice in vetta alla classifica

Il recupero dell’ottava giornata di Serie A1 regala a Jomi Salerno il primato in campionato insieme a AC Life Style Erice. Le campionesse d’Italia si impongono di forza per 26 a 20 contro Brixen Südtirol, in difficoltà anche dopo i primi trenta minuti di gioco.

La squadra allenata da Leandro Araujo non ha lasciato spazi di manovra a Bressanone. Dopo il primo parziale, concluso sul 15 a 9, Martina De Santis e compagne hanno controllato la scena imponendosi con sei punti di margine alla sirena finale.

Salerno si porta quindi a 16 punti in classifica agganciando Erice, la realtà campana ha ottenuto un nuovo sigillo dopo il turno infrasettimanale (sempre di recupero) contro Casalgrande Padana. Le due realtà che si sono contese l’ultimo Scudetto controllano quindi la regular season con due punti di scarto su Brixen e Cassano Magnago.

Il weekend appena concluso ha segnato anche l’inizio della 10ma giornata del girone d’andata. Leno non ha commesso errori e con merito ha battuto Securfox Ariosto Ferrara con il punteggio di 40-22.

RISULTATI DEL WEEKEND

Jomi Salerno – Brixen Südtirol 26-20 (recupero ottava giornata)

Leno – Securfox Ariosto Ferrara 40-22 (Anticipo decima giornata)