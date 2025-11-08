Pallamano, Serie A1: Mezzocorona e Ferrara protagoniste in attesa delle ‘big’

Ottava giornata di Serie A1 2025/26 senza le big, impegnate a livello internazionale. Tanti quindi i match importanti per la seconda metà della graduatoria, ‘scontri-salvezza’ che potrebbero diventare significativi tra qualche mese.

Casalgrande Padana ha perso contro Nuoro (24-28). Il pubblico del Pala Keope non ha sostenuto abbastanza Simona Artoni e compagne, sconfitte dopo il significativo recente pareggio durante il derby contro Ferrara

L’ultima realtà citata ha saputo finalmente trovare il primo sigillo della regular season 2024/25. L’équipe diretta da Mattis Melis si è distinta per 24-19 contro Alì-Best Espresso Mestrino, in crisi davanti ai propri tifosi.

Negativo weekend per Sirio Toyota Teramo che ha dovuto inchinarsi a Mezzocorona (33-24). Prima gioia per l’ultima realtà citata, un risultato che regala fiducia dopo sette sconfitte in altrettante partite. Leno accoglie invece il nuovo allenatore Arnau Ortuno Serra, ma si ferma sul 27 pari contro Cellini Padova

Non hanno giocato AC Life Style Erice e Jomi Salerno, in azione in European Cup rispettivamente contro Käerjeng e Energa Start Elblag. Le siciliane recupereranno l’ottava giornata il 13 novembre contro Cassano Magnago, mentre le campane sono attese il 23 novembre contro le capoliste del Brixen Südtirol.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Casalgrande Padana – Germancar Nuoro 24-28

Alì Best Espresso Mestrino – Securfox Ariosto Ferrara 19-24

Mezzocorona – Sirio Toyota Teramo 33-24

Leno – Cellini Padova 27-27

Da recuperare il 13 novembre – AC Life Style Erice – Cassano Magnago

Da recuperare il 22 novembre – Jomi Salerno – Brixen Südtirol