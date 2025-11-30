Pallamano, Serie A1: Erice in vetta da sola. Cassano Magnago ferma Salerno

AC Life Style Erice svetta nuovamente in solitaria in vetta alla classifica generale di Serie A1 dopo la decima giornata. Continua a riempirsi lo schema delle partite, due si svolgeranno a metà dicembre con in azione Brixen Südtirol, Cellini Padova, Mezzocorona e Germancar Nuoro.

La concomitanza con i Mondiali femminili ha infatti cambiato il programma della Serie A1: le quattro realtà citate scenderanno in campo il prossimo 17 dicembre in cui finalmente si concluderà una giornata iniziata settimana scorsa con l’acuto di Leno per 40 a 22 nei confronti di Securfox Ariosto Ferrara.

L’unica certezza riguarda la classifica virtuale della regular season: Erice ha infatti ottenuto nuovamente la vetta grazie ad una pesante sconfitta di Salerno. Le campane hanno infatti dovuto arrendersi nell’impegnativo match sul campo del Cassano Magnago che in casa hanno saputo vincere per soli due punti (28-26). Dominio invece per le siciliane che hanno primeggiato con merito per 43-23 contro Sirio Toyota Teramo.

Weekend indimenticabile anche per Elisa Ferrari. Il portiere del Casalgrande Padana regala il successo alla propria formazione che per un solo punto ha saputo regolare Ali-Best Espresso Mestrino (25-26). Inutile il pallonetto finale di Rachele Onesti, sconfitta dalla rivale pochi attimi prima della sirena finale.

I RISULTATI DEL WEEKEND

AC Life Style Erice – Sirio Toyota Teramo 42-23

Ali-Best Espresso Mestrino – Casalgrande Padana 25-26

Cassano Magnago – Jomi Salerno 28-26

Da recuperare 17 dicembre

Brixen Südtirol – Cellini Padova

Mezzocorona – Germancar Nuoro