Pallamano, Serie A1: Brixen leader in solitaria dopo la 7ma giornata

Brixen Südtirol agguanta la leadership in solitaria di Serie A1 dopo una nuova intensa 7ma giornata. Le altoatesine svettano con il punteggio di 28-25 in casa contro Erice diventando l’unica realtà a pieni punti prima del fine settimana appena concluso.

Il big match del weekend non ha deluso le attese: Erice non ha saputo conquistare Bressanone. Le ‘Arpie’, reduci dal significativo acuto contro Salerno, si sono inchinate alla compagine di Hubert Nössing, in ritardo dopo il primo tempo di due punti (prima di vincere con tre lunghezze di vantaggio).

Salerno regola come da copione Nuoro (18-29) raggiungendo Erice al secondo posto della graduatoria assoluta. La posizione è condivisa anche contro Cassano Magnago che non ha avuto problemi a svettare davanti ai propri tifosi contro il Leno (33-21).

Nuova affermazione dopo aver trionfato nel derby contro Ali Best Espresso Mestrino per Cellini Padova. Le venete hanno primeggiato nel match-salvezza contro Mezzocorona (38-32), realtà che ha ottenuto in totale cinque punti in sei giornate.

Mestrino ha perso nuovamente nella 7ma giornata sul campo di Sirio Toyota Teramo per un solo punto (21-20), mentre Casalgrande Padana ha chiuso sul 31 pari il duello contro Securfox Ariosto Ferrara.

I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

Germancar Nuoro – Jomi Salerno 18-29

Securfox Ariosto Ferrara – Casalgrande Padana 31-31

Cassano Magnago – Leno 33-21

Brixen Südtirol – AC Life Style Erice 28-25

Sirio Toyota Teramo – Ali Best Espresso Mestrino 21-20

Cellini Padova – Mezzocorona 38-32