Pallamano: Italia, il calendario dei raduni e delle amichevoli verso gli Europei 2026

In vista degli Europei 2026, l’Italia della pallamano è pronta a concentrarsi su un calendario fitto di appuntamenti che possa portare gli azzurri al livello più alto possibile per ben figurare nella rassegna continentale, in programma dal 15 gennaio al 1° febbraio in Danimarca, Norvegia e Svezia.

Raduni e amichevoli per il gruppo guidato dal dt Bob Hanning, che poi nel Gruppo F del torneo se la vedrà contro Islanda, Ungheria e Polonia, rispettivamente il 16, il 18 e il 20 gennaio.

Si partirà il 2 gennaio 2026 con il raduno di Trieste e proprio nella città giuliana il 6 gennaio verrà disputato il primo test contro la Romania, poi fra il 7 e l’8 gennaio trasferimento a Torshavn, nelle Isole Faroe per la seconda parte del training camp, che prevedrà il 9 e l’11 gennaio due partite contro la selezione locale. Infine il 14 gennaio l’ultima traslocazione, nella vicina Kristianstad – in Svezia – per approcciare in maniera definitiva gli Europei 2026. Di seguito la road map dell’Italia.

Il calendario dell’Italia verso gli Europei 2026 di pallamano:

2 gennaio 2026: raduno a Trieste

6 gennaio 2026: amichevole Italia – Romania al Pala Chiarbola

7-8 gennaio 2026: trasferimento a Torshavn (Isole Faroe)

9 gennaio 2026: amichevole Isole Faroer – Italia a Torshavn

11 gennaio 2026: amichevole Isole Faroer – Italia a Torshavn

14 gennaio 2026: arrivo a Kristianstad (Svezia) per gli EHF EURO 2026