Pallamano femminile: Francia, Spagna e Germania giganteggiano ai Mondiali

Un’altra giornata di partite, emozioni e gol è andata in archivio ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Moltissime, anche in questa domenica 30 novembre, le gare disputate: ecco come sono andate le cose.

Gruppo C

L’Islanda travolge 33-19 il Paraguay, in una gara illuminata dalle 6 reti di Sandra Erlingsdottir. Non sbaglia la Germania che si impone 31-20 con la Serbia: 17-10 nel primo tempo e poi gestione delle teutoniche, trascinate dalle 8 zampate di Antje Döll.

Gruppo D

Pirotecnico 36-25 per le Isole Faroe sul Paraguay, con una ripresa parziale da 20-12 per le nordiche. Successo pesante per la Spagna, nel suo cammino, che risolve 31-26 la battaglia col Montenegro (8 gol per Alicia Fernandez Fraga).

Gruppo E

L’Austria piega le resistenze dell’Argentina vincendo 27-23, in un match molto combattuto risolto dalla squadra europea nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era conclusa sul 12-12. Larghissima affermazione dei Paesi Bassi sull’Egitto, battuto 37-15.

Gruppo F

Pesantissimo 29-26 della Polonia, che batte la Tunisia al termine di un duello intensissimo: primo tempo 13-13, poi le polacche mettono la freccia nella ripresa le reti di Magda Balsam (7) e Karolina Kochaniak (6). Francia dominante sulla Cina: transalpine che mandato al tappeto le asiatiche col risultato di 47-21.