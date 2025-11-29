Pallamano: Cassano Magnano e Teamnetwork Albatro non sbagliano in Serie A Gold

La 12esima giornata della regular season della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano è andata da pochissimo in archivio. Ecco come sono andate le cose, con tutte e 14 le squadre partecipanti al campionato in campo contemporaneamente.

In vetta non sbagliano la capolista Cassano Magnano, che batte facilmente 28-17 lo Sparer Eppan, e il Teamnetwork Albatro Siracusa, capace di avere la meglio 32-30 sul Macagi Cingoli.

Mezzo passo falso invece per il Bolzano, fermato sul 26-26 da un tenace Chiaravalle, con invece Trieste brava a far pesare il fattore campo (33-27) sugli Alperia Black Devils, così come fatto dal Pressano sul Fasano, in una partita di strettissima misura (29-28).

Blitz lontani da casa invece per: Metelli Cologne, 26-28 a Conversano, e Sassari, 30-36 nella tana del Brixen.

La classifica aggiornata

Cassano Magnago 20 pti, Teamnetwork Albatro Siracusa 18, Loacker Bozen Volskbank 16*, Trieste 16, Junior Fasano 14, Raimond Sassari 13**, Macagi Cingoli 12, , Publiesse Chiaravalle 11, Brixen 10, Pressano 9*, Conversano 9, Metelli Cologne 7, Alperia Black Devils 5, Sparer Eppan 2*