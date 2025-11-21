Orro-Sylla, pirotecnico scontro diretto in Turchia: le azzurre infiammano Fenerbahce-Galatasaray, poi il tie-break…

Alessia Orro e Myriam Sylla si sono fronteggiate nel big match della sesta giornata di Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le due Campionesse Olimpiche e del Mondo sono state tra le grandi protagoniste del confronto tra il Fenerbahce Istanbul e il Galatasaray Istanbul, accesissimo derby della metropoli anatolica che si è risolto con un successo al tie-break per la compagine gialloblù.

Alessia Orro e compagne hanno prevalso per 3-2 (27-25; 22-25; 25-23; 25-27; 15-11) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, difendendo così la propria imbattibilità stagionale: sesto successo consecutivo in campionato dopo aver aperto l’annata agonistica con il trionfo in Supercoppa di Turchia. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è andata a referto con quattro punti, ma soprattutto ha sciorinato una sicurezza proverbiale in cabina di regia e ha scatenato le sue bocche da fuoco di riferimento.

La palleggiatrice sarda ha insistito sull’opposta turca Melissa Vargas (32 punti, 2 muri, 46% in fase offensiva) e sulla schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (37 punti, 3 muri, 38% in attacco e 31% in ricezione), senza dimenticarsi delle undici marcature di Eda Erdem (11). Myriam Sylla si è caricata sulle spalle il peso dell’attacco gialloroso e ha messo a segno 21 punti (41% in ricezione e 49% in fase offensiva, un muro e un ace), affiancata dalla bomber Kaja Grobelna (17) e da Ilkin Aydin (14).

Prestazione decisamente sopra le righe da parte delle due giocatrice italiane, ma a livello di squadra fa festa solo Alessia Orro. Il Fenerbahce, allenato da Marcello Abbondanza, occupa ora il secondo posto in classifica, a un punto di distacco dal VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Il Galatasary di Massimo Barbolini è invece terzo, a cinque lunghezze della vitta e con un sola lunghezza di margine sui non irresistibili Zeren Spor e Nilufer Belediyesport Eker.

Si tornerà in campo domenica 23 novembre: impegno casalingo per il Galatasaray contro il Nilufer (ore 15.00), abbordabile trasferta per il Fenerbahce sul campo dell’Aydin Buyuksehir Belediyespor (ore 13.00), incrocio nella tana dell’Ilbank per il VakifBank (ore 16.00). E settimana prossima inizieranno anche le Coppe Europee: Orro avrà la possibilità di giocare in Champions League, mentre Sylla dovrà accontentarsi della CEV Cup.