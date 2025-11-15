GP Valencia
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Valencia 2025: vince Alex Marquez, podio per Fabio Di Giannantonio
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 15 novembre, il fine settimana del GP di Valencia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria dello spagnolo Alex Marquez davanti al connazionale Pedro Acosta, secondo, ed all’azzurro Fabio Di Giannantonio, partito dalla prima fila e terzo al traguardo, mentre resta ai piedi del podio lo spagnolo Raul Fernandez, che deve accontentarsi della quarta posizione.
Seguono altri due azzurri, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, rispettivamente quinto e sesto, ed il transalpino Fabio Quartararo, settimo. Alle loro spalle giunge il sudafricano Brad Binder, ottavo, mentre completa la zona punti il giapponese Ai Ogura, nono.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2025
1 A. Marquez 19’37.490
2 P. Acosta +1.149
3 F. Di Giannantonio +2.637
4 R. Fernandez +3.519
5 M. Bezzecchi +3.727
6 F. Morbidelli +6.349
7 F. Quartararo +7.102
8 B. Binder +7.352
9 A. Ogura +7.685
10 J. Zarco +9.346
11 F. Aldeguer +10.067
12 J. Miller +11.148
13 E. Bastianini +11.911
14 F. Bagnaia +11.957
15 A. Rins +14.264
16 N. Bulega +14.951
17 M. Oliveira +15.597
18 M. Viñales +16.699
19 A. Espargarò +16.885
20 A. Fernandez +18.846
21 S. Chantra +23.028
22 J. Martin +23.655
RIT L. Marini ritiro
RIT J. Mir ritiro