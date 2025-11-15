GP Valencia

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Valencia 2025: vince Alex Marquez, podio per Fabio Di Giannantonio

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 15 novembre, il fine settimana del GP di Valencia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria dello spagnolo Alex Marquez davanti al connazionale Pedro Acosta, secondo, ed all’azzurro Fabio Di Giannantonio, partito dalla prima fila e terzo al traguardo, mentre resta ai piedi del podio lo spagnolo Raul Fernandez, che deve accontentarsi della quarta posizione.

Seguono altri due azzurri, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, rispettivamente quinto e sesto, ed il transalpino Fabio Quartararo, settimo. Alle loro spalle giunge il sudafricano Brad Binder, ottavo, mentre completa la zona punti il giapponese Ai Ogura, nono.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2025

1 A. Marquez 19’37.490

2 P. Acosta +1.149

3 F. Di Giannantonio +2.637

4 R. Fernandez +3.519

5 M. Bezzecchi +3.727

6 F. Morbidelli +6.349

7 F. Quartararo +7.102

8 B. Binder +7.352

9 A. Ogura +7.685

10 J. Zarco +9.346

11 F. Aldeguer +10.067

12 J. Miller +11.148

13 E. Bastianini +11.911

14 F. Bagnaia +11.957

15 A. Rins +14.264

16 N. Bulega +14.951

17 M. Oliveira +15.597

18 M. Viñales +16.699

19 A. Espargarò +16.885

20 A. Fernandez +18.846

21 S. Chantra +23.028

22 J. Martin +23.655

RIT L. Marini ritiro

RIT J. Mir ritiro

