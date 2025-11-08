GP Portogallo
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Portogallo 2025: vince Alex Marquez. Bezzecchi sul podio, Bagnaia ottavo
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 8 novembre, il fine settimana del GP del Portogallo, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 12 giri del circuito di Portimao, valida per la ventunesima tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria dello spagnolo Alex Marquez davanti al connazionale Pedro Acosta, secondo, ed all’azzurro Marco Bezzecchi, partito dalla pole e terzo al traguardo, mentre resta ai piedi del podio il transalpino Fabio Quartararo, che deve accontentarsi della quarta posizione.
Seguono un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, quinto, lo spagnolo Fermin Aldeguer, sesto, ed il transalpino Johann Zarco, settimo. Alle loro spalle giunge l’altro italiano Francesco Bagnaia, ottavo, mentre completa la zona punti il sudafricano Brad Binder, nono.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP PORTOGALLO MOTOGP 2025
1 A. Marquez 19’50.075
2 P. Acosta +0.120
3 M. Bezzecchi +0.637
4 F. Quartararo +5.276
5 F. Di Giannantonio +6.088
6 F. Aldeguer +8.864
7 J. Zarco +8.886
8 F. Bagnaia +8.898
9 B. Binder +9.052
10 P. Espargarò +10.121
11 A. Ogura +10.290
12 L. Marini +12.016
13 E. Bastianini +13.469
14 J. Miller +13.900
15 F. Morbidelli +14.520
16 M. Oliveira +15.289
17 A. Rins +22.861
18 L. Savadori +25.456
RIT N. Bulega ritiro
RIT J. Mir ritiro
RIT S. Chantra ritiro