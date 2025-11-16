GP Valencia
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Valencia 2025: vince Marco Bezzecchi, cade Francesco Bagnaia
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 16 novembre la stagione con il fine settimana del GP di Valencia al termine della consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima ed ultima tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria di Marco Bezzecchi, che precede lo spagnolo Raul Fernandez e l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio. Seguono gli iberici Pedro Acosta, Fermin Aldeguer ed Alex Marquez, l’altro italiano Luca Marini, il sudafricano Brad Binder, l’australiano Jack Miller, e l’azzurro Enea Bastianini.
A punti anche il lusitano Miguel Oliveira, il transalpino Johann Zarco, gli spagnoli Joan Mir ed Alex Rins, e l’italiano Nicolò Bulega. Costretto al ritiro, invece, Francesco Bagnaia, vittima di una caduta, che chiude la stagione al quinto posto in classifica generale.
ORDINE D’ARRIVO GARA GP VALENCIA 2025 MOTOGP
1 M. Bezzecchi 40’52.458
2 R. Fernandez +0.686
3 F. Di Giannantonio +3.765
4 P. Acosta +4.749
5 F. Aldeguer +8.048
6 A. Marquez +8.166
7 L. Marini +12.644
8 B. Binder +14.582
9 J. Miller +15.497
10 E. Bastianini +17.460
11 M. Oliveira +19.304
12 J. Zarco +21.286
13 J. Mir +22.079
14 A. Rins +23.255
15 N. Bulega +26.144
16 A. Fernandez +36.854
17 S. Chantra +39.136
RIT A. Espargarò ritiro
RIT F. Quartararo ritiro
RIT M. Viñales ritiro
RIT J. Martin ritiro
RIT A. Ogura ritiro
RIT F. Morbidelli ritiro
RIT F. Bagnaia ritiro