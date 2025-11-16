GP Valencia

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Valencia 2025: vince Marco Bezzecchi, cade Francesco Bagnaia

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 16 novembre la stagione con il fine settimana del GP di Valencia al termine della consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima ed ultima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria di Marco Bezzecchi, che precede lo spagnolo Raul Fernandez e l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio. Seguono gli iberici Pedro Acosta, Fermin Aldeguer ed Alex Marquez, l’altro italiano Luca Marini, il sudafricano Brad Binder, l’australiano Jack Miller, e l’azzurro Enea Bastianini.

A punti anche il lusitano Miguel Oliveira, il transalpino Johann Zarco, gli spagnoli Joan Mir ed Alex Rins, e l’italiano Nicolò Bulega. Costretto al ritiro, invece, Francesco Bagnaia, vittima di una caduta, che chiude la stagione al quinto posto in classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO GARA GP VALENCIA 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi 40’52.458

2 R. Fernandez +0.686

3 F. Di Giannantonio +3.765

4 P. Acosta +4.749

5 F. Aldeguer +8.048

6 A. Marquez +8.166

7 L. Marini +12.644

8 B. Binder +14.582

9 J. Miller +15.497

10 E. Bastianini +17.460

11 M. Oliveira +19.304

12 J. Zarco +21.286

13 J. Mir +22.079

14 A. Rins +23.255

15 N. Bulega +26.144

16 A. Fernandez +36.854

17 S. Chantra +39.136

RIT A. Espargarò ritiro

RIT F. Quartararo ritiro

RIT M. Viñales ritiro

RIT J. Martin ritiro

RIT A. Ogura ritiro

RIT F. Morbidelli ritiro

RIT F. Bagnaia ritiro

